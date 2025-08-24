Shailene Woodley et Lucas Bravo s’affichent en couple… dans un décor inattendu

Fabienne Ba.
@lucasnbravo/Instagram

L’actrice, productrice, militante et écologiste américaine Shailene Woodley et l’acteur et mannequin français Lucas Bravo, après plusieurs mois de discrétion, se montrent ensemble dans un cadre inattendu. Leur séjour en camping avec des amis offre un aperçu rare et sincère de leur romance naissante.

Un moment d’intimité au cœur de la nature

Le couple profite d’une escapade simple et authentique, loin des regards et des projecteurs. Assis dans un Land Rover, Shailene et Lucas échangent sourires et gestes affectueux, entourés d’amis sous un coucher de soleil paisible. Ces images montrent une complicité naturelle et un bonheur partagé.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par ExtraTV (@extratv)

Une relation officialisée en douceur

Depuis leur première apparition publique ensemble en mars dernier, puis leur officialisation sur Instagram en avril, Shailene Woodley et Lucas Bravo multiplient discrètement les moments à deux. Leur histoire, née à Paris, s’épanouit au fil de ces instants simples capturés lors de leur voyage.

Entre célébrité et simplicité

Malgré leur notoriété, Shailene et Lucas choisissent de vivre leur relation dans la simplicité et l’authenticité. Leur séjour en plein air, ponctué de rires et de moments chaleureux, illustre cette volonté de garder leur vie amoureuse éloignée de l’agitation médiatique.

Shailene Woodley et Lucas Bravo confirment avec tendresse et naturel qu’une romance épanouie peut grandir loin des projecteurs, offrant à leurs fans une belle dose de sincérité et de douceur.

