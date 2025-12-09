Moquée pour ses formes à la télévision, elle lit les pires commentaires et s’en amuse

Léa Michel
@carissacodel/Instagram

À tout juste 26 ans, la présentatrice américaine Carissa Codel s’est imposée comme un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Critiquée pour ses formes jugées « trop généreuses » par certains téléspectateurs, l’animatrice de la chaîne Fox 49 dans le Missouri (États-Unis) a trouvé une façon brillante – et hilarante – de répondre à ses détracteurs : elle lit leurs commentaires moqueurs à l’antenne avec sa voix de présentatrice télé. Résultat ? Des millions de vues et une vague d’admiration pour son sens de l’autodérision.

Quand l’humour devient une arme contre le body shaming

Carissa Codel a récemment commencé à publier sur TikTok et Instagram de courtes vidéos où elle reprend, d’un ton faussement sérieux, les insultes et remarques absurdes que lui adressent certains internautes. « Je crois que mon préféré reste : ‘elle a assez de muffin pour ouvrir deux boulangeries' », plaisante-t-elle dans l’une de ses vidéos. Entre phrases grotesques et compliments maladroits, la journaliste transforme la moquerie en « spectacle d’humour », prouvant qu’on peut rire de tout quand on connaît sa valeur.

Cette auto-dérision a séduit le public : plus de 5 millions de vues sur Instagram et plus de 200 000 abonnés conquis par son authenticité. Sa manière d’accepter pleinement son corps, sans filtre ni fausse pudeur, a fait d’elle une voix forte du body positive.

@carissacodel Can’t believe I’m about to ask this…. but please comment below your thoughts #comments #fyp #viewers #cake #reels ♬ original sound – Carissa Codel

L’assurance née de l’expérience et de la résilience

Derrière le ton léger et les punchlines, Carissa Codel revendique un état d’esprit résilient forgé dès ses débuts à 18 ans dans le journalisme. Il lui en a fallu du courage pour s’exposer face aux caméras et aux jugements publics. « Je sais qui je suis et je sais à quoi je ressemble. Ces commentaires ne m’atteignent pas, ils me font rire », explique-t-elle. Son approche décomplexée renverse la dynamique : les trolls deviennent malgré eux les acteurs d’un « show comique » où c’est elle qui dicte les règles.

Une image moderne et sincère du journalisme local

Carissa admet toutefois avoir craint que ses vidéos ne ternissent son image professionnelle ou sa crédibilité à l’antenne. C’est tout le contraire qui s’est produit. Son humour et sa franchise ont renforcé le lien avec ses téléspectateurs, qui la perçoivent désormais comme une personnalité authentique et accessible. « Les gens voient en moi une personne véritable, pas seulement une journaliste derrière un bureau », résume-t-elle. Et c’est sans doute cette simplicité – combinée à une bonne dose de courage – qui fait d’elle une figure inspirante du journalisme local à l’ère des réseaux sociaux.

@carissacodel Yes, these are real comments LOL #fye #fypage #comments #ragebait #viewers #news ♬ original sound – Carissa Codel

Carissa Codel transforme ainsi les attaques en rires et rappelle, avec brio, qu’un sourire peut être l’arme la plus puissante contre la cruauté ordinaire. En mêlant humour, confiance et sincérité, la jeune journaliste fait plus qu’amuser le web : elle invite chaque personne à accepter pleinement son image et à ne plus se laisser définir par le regard des autres. Une nouvelle preuve que, face aux critiques, la meilleure réponse reste souvent… une bonne blague bien envoyée.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Une femme sublime » : à 53 ans, Gwyneth Paltrow enflamme les réseaux avec élégance

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Une femme sublime » : à 53 ans, Gwyneth Paltrow enflamme les réseaux avec élégance

Gwyneth Paltrow prouve une nouvelle fois que le raffinement et le glamour peuvent se conjuguer avec simplicité. La...

À 59 ans, Halle Berry brise les tabous sur la ménopause

L'actrice, productrice et mannequin américaine Halle Berry continue de captiver le public, non seulement par son charisme et...

Il tombe en panne après une journée compliquée et ne s’attendait pas à être aidé par cette star

Buku, musicien indépendant américain, traverse une période difficile avec un déménagement chaotique quand sa voiture rend l'âme sur...

Rihanna affiche une facette inattendue de sa vie à La Barbade

À l’occasion du 59e anniversaire de l’indépendance de La Barbade, Rihanna a offert à ses fans un regard...

Jessica Biel montre son entraînement pour les bras et pour le dos

Jessica Biel, connue notamment pour son rôle dans "The Better Sister", a récemment partagé un aperçu très demandé...

« J’ai 36 ans et pas d’enfants » : cette actrice brise un tabou

Dans un extrait de son passage sur le podcast "Know Thyself", l'actrice et auteure-compositrice-interprète américaine Lucy Hale rappelle...