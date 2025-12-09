Moquée pour ses formes à la télévision, elle lit les pires commentaires et s’en amuse

À tout juste 26 ans, la présentatrice américaine Carissa Codel s’est imposée comme un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Critiquée pour ses formes jugées « trop généreuses » par certains téléspectateurs, l’animatrice de la chaîne Fox 49 dans le Missouri (États-Unis) a trouvé une façon brillante – et hilarante – de répondre à ses détracteurs : elle lit leurs commentaires moqueurs à l’antenne avec sa voix de présentatrice télé. Résultat ? Des millions de vues et une vague d’admiration pour son sens de l’autodérision.

Quand l’humour devient une arme contre le body shaming

Carissa Codel a récemment commencé à publier sur TikTok et Instagram de courtes vidéos où elle reprend, d’un ton faussement sérieux, les insultes et remarques absurdes que lui adressent certains internautes. « Je crois que mon préféré reste : ‘elle a assez de muffin pour ouvrir deux boulangeries' », plaisante-t-elle dans l’une de ses vidéos. Entre phrases grotesques et compliments maladroits, la journaliste transforme la moquerie en « spectacle d’humour », prouvant qu’on peut rire de tout quand on connaît sa valeur.

Cette auto-dérision a séduit le public : plus de 5 millions de vues sur Instagram et plus de 200 000 abonnés conquis par son authenticité. Sa manière d’accepter pleinement son corps, sans filtre ni fausse pudeur, a fait d’elle une voix forte du body positive.

L’assurance née de l’expérience et de la résilience

Derrière le ton léger et les punchlines, Carissa Codel revendique un état d’esprit résilient forgé dès ses débuts à 18 ans dans le journalisme. Il lui en a fallu du courage pour s’exposer face aux caméras et aux jugements publics. « Je sais qui je suis et je sais à quoi je ressemble. Ces commentaires ne m’atteignent pas, ils me font rire », explique-t-elle. Son approche décomplexée renverse la dynamique : les trolls deviennent malgré eux les acteurs d’un « show comique » où c’est elle qui dicte les règles.

Une image moderne et sincère du journalisme local

Carissa admet toutefois avoir craint que ses vidéos ne ternissent son image professionnelle ou sa crédibilité à l’antenne. C’est tout le contraire qui s’est produit. Son humour et sa franchise ont renforcé le lien avec ses téléspectateurs, qui la perçoivent désormais comme une personnalité authentique et accessible. « Les gens voient en moi une personne véritable, pas seulement une journaliste derrière un bureau », résume-t-elle. Et c’est sans doute cette simplicité – combinée à une bonne dose de courage – qui fait d’elle une figure inspirante du journalisme local à l’ère des réseaux sociaux.

Carissa Codel transforme ainsi les attaques en rires et rappelle, avec brio, qu’un sourire peut être l’arme la plus puissante contre la cruauté ordinaire. En mêlant humour, confiance et sincérité, la jeune journaliste fait plus qu’amuser le web : elle invite chaque personne à accepter pleinement son image et à ne plus se laisser définir par le regard des autres. Une nouvelle preuve que, face aux critiques, la meilleure réponse reste souvent… une bonne blague bien envoyée.