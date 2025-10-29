Sur scène, cette popstar montre ses formes sans filtre !

Fabienne Ba.
En dansant sous les projecteurs, l’autrice-compositrice-interprète américaine Demi Lovato prouve qu’aimer son corps n’est pas un acte de provocation, mais de liberté. Elle s’impose, rayonnante, dans une ère où la diversité des formes retrouve enfin sa place.

Un spectacle qui respire l’émancipation

Sur la scène du Hollywood Palladium, Demi Lovato a récemment livré un moment fort avec son spectacle « One Night Only ». Vêtue d’un costume scintillant rappelant les danseuses burlesques du cabaret, elle a célébré sans détour ses formes et son assurance. Plus qu’une mise en scène, c’est un manifeste : celui d’une femme qui revendique la puissance du corps dansant, sans retouche ni filtre.

Les photos relayées par Just Jared capturent cette énergie, à la fois glamour et sincère, portée par un message body positive rare dans l’industrie pop. La chanteuse ne s’y déguise pas : elle s’y affirme.

 

Le corps comme message de résistance

À rebours du retour inquiétant de la minceur extrême dans les médias et réseaux sociaux, ces images résonnent comme un contre-pied rafraîchissant. Là où l’illusion du corps « parfait » domine encore, Demi Lovato invite à envisager le sien – et celui de toutes les femmes – comme un espace authentique, mouvant et fort.

Des figures comme l’actrice, mannequin et réalisatrice française Laetitia Casta l’ont récemment rappelé : la représentation du féminin reste souvent piégée par des standards irréalistes. Dans ce contexte, la performance de Demi Lovato devient un acte politique, presque militant.

En définitive, Demi Lovato continue de redéfinir la pop en s’écartant de ses codes les plus restrictifs. Son spectacle, mélange de glamour rétro et de sincérité brute, inspire un public en quête de vérité et de pluralité corporelle. Sous les paillettes, elle livre un message d’acceptation qui, au-delà du show, ressemble à une libération collective.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
