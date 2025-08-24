La nièce de Lady Diana partage de rares clichés qui font sensation

Lady Kitty Spencer, nièce de Lady Diana, offre à ses abonnés un rare aperçu de sa vie familiale avec des photos empreintes de douceur. Ces clichés subtils révèlent un quotidien apaisé et complice entre mère et fille.

Des instants précieux dans les Hamptons

En vacances dans la célèbre station balnéaire des Hamptons, Kitty Spencer a publié un carrousel de photos qui capture des moments simples, mais intenses de bonheur. Entre balades en plein air, jeux et détente, elle apparaît rayonnante et sereine, entourée de sa fille Athena, rarement montrée au public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kitty Spencer (@kitty.spencer)

Une intimité préservée, un lien familial fort

Si le visage de sa fille reste discrètement caché, la tendresse entre mère et enfant est palpable. Ces images révélatrices d’une vie intime choisie avec soin ont reçu le soutien chaleureux de ses sœurs, Lady Eliza et Lady Amelia, illustrant la complicité qui unit les nièces de Lady Diana.

Une élégance naturelle et raffinée

Au-delà de l’émotion, les looks de Kitty Spencer séduisent par leur raffinement discret. Robes légères, tenues florales et accessoires coordonnés confirment son statut d’égérie Dolce & Gabbana et icône mode à la fois sobre et sophistiquée.

Ces rares clichés de Lady Kitty Spencer capturent ainsi une portrait intimiste et lumineux, renforçant l’image d’une femme épanouie, mère attentive et élégante héritière du clan Spencer.