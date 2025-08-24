Taylor Swift casse son image sage avec une pochette d’album qui divisent ses fans

Taylor Swift surprend ses fans en dévoilant une pochette d’album décrite comme audacieuse, loin de son image habituelle « d’artiste sage ». Ce nouveau virage provoque depuis un véritable débat parmi ses fans.

Un changement radical pour la star

Pour accompagner son douzième album « The Life of a Showgirl », Taylor Swift adopte un look résolument sexy. Sur la photo promotionnelle, l’artiste pose en showgirl scintillante, révélant un côté sensuel inédit qui marque une rupture avec son style passé.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une pochette qui divise les fans

Si certaines personnes saluent la confiance et la créativité de Taylor, d’autres expriment leur surprise, voire leur gêne, face à cette représentation plus osée. Les réactions mêlent admiration, étonnement et débat sur la nouvelle image que la chanteuse souhaite projeter.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une campagne marketing pleine d’audace

La sortie d’une édition collector en vinyle, en édition limitée, a renforcé l’engouement autour de cette transformation. De nombreux fans ont acquis ce vinyle uniquement pour la pochette, tandis que d’autres internautes ont détourné la photo, amplifiant la viralité du cliché.

Taylor Swift confirme ainsi avec ce nouveau visuel qu’elle n’a pas peur de surprendre et d’évoluer, même au risque de diviser ses fans, dans une ère artistique pleine de promesses.

