« Elle n’a pas le charisme » : une rumeur sur la prochaine James Bond Girl fait débat

Une simple vidéo TikTok publiée par Metro Entertainment a suffi à mettre les fans de la saga « James Bond » en ébullition. D’après le média, Kendall Jenner serait en lice pour devenir la prochaine James Bond Girl dans le prochain volet, qui serait réalisé par Denis Villeneuve (« Dune », « Blade Runner 2049 ») et produit par Amazon Studios. Toujours selon la vidéo, les acteurs pressentis pour incarner 007 seraient Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner ou Tom Holland. Côté femmes, d’autres noms comme Zendaya ou Ariana Grande sont également cités.

Une rumeur qui divise

Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé à fuser, et la personnalité de télévision, mannequin et entrepreneuse américaine Kendall Jenner concentre une grande partie des critiques : « Ce n’est pas une actrice », « Elle n’a pas le charisme d’une Bond Girl », « La franchise mérite mieux ». Certaines personnes défendent l’idée « d’un casting plus audacieux », mais une majorité de fans s’inquiètent « d’une simple opération marketing, au détriment du jeu d’acteur ».

Ce ne sont que des rumeurs

Aucune confirmation officielle n’a été faite par la production, ni par Amazon Studios, ni par Kendall Jenner elle-même. Ces informations proviennent d’un compte X (ex-Twitter) nommé @DivinitySeeker1, présenté comme un « insider » de l’industrie. Elles doivent donc être prises avec prudence.

Un rôle mythique

Historiquement, la James Bond Girl est plus qu’un simple intérêt amoureux : c’est une figure forte, iconique, parfois même l’égal de 007. De l’actrice française Eva Green à l’actrice française Léa Seydoux, les actrices choisies ont marqué la saga par leur talent et leur intensité à l’écran.

Pour l’instant, le mystère reste donc entier autour du futur casting. Une chose est sûre : les fans, eux, gardent un œil très attentif.