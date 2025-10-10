« Ça lui va parfaitement » : à 47 ans, Amal Clooney ose une nouvelle coupe

Nouvelle saison, nouvelle tête pour Amal Clooney. L’avocate internationale, connue pour ses engagements humanitaires aussi bien que pour son élégance légendaire, a surpris tout le monde en dévoilant récemment la coupe la plus courte qu’elle ait portée depuis des années. Et comme toujours, le style est au rendez-vous.

Une transformation remarquée

Exit les longues ondulations façon sirène qu’elle arborait depuis des années. Amal Clooney a confié sa chevelure à Dimitris Giannetos, coiffeur des stars, qui a révélé à Vogue avoir coupé entre 15 et 20 centimètres. Résultat ? Une coupe plus dynamique, plus puissante, qu’il qualifie de « power cut ».

La nouvelle coiffure, un « bubble blowout » chic et aérien, reste longue, mais gagne en volume et en structure. Amal adopte aussi une nuance automnale avec des reflets « toasted almond » autour du visage, pour illuminer son teint et renforcer l’effet sophistiqué.

 

Une coupe symbolique

Ce changement de look n’est pas anodin : il accompagne une grande annonce de la « Clooney Foundation for Justice », qui s’associe à l’Université d’Oxford pour développer un pôle technologique mondial. L’objectif ? Mettre l’intelligence artificielle au service des droits des femmes et des filles à travers le monde. Une coupe affirmée pour une femme qui l’est tout autant.

Amal Clooney continue ainsi d’imposer un style à la fois discret et puissant, prouvant que l’élégance peut rimer avec audace. En ligne, les commentaires sont d’ailleurs unanimes : « Elle ne rate jamais », « Elle rayonne », « Ça lui va parfaitement ».

