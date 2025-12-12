Qui est Hinaupoko Devèze, la Miss France venue de Tahiti ?

Hinaupoko Devèze incarne une nouvelle page de l’histoire de Miss France, en portant haut les couleurs de Tahiti, la plus grande île de la Polynésie française. À 23 ans, elle séduit par un mélange de détermination et d’engagements forts pour la santé mentale.

Une Miss France venue de Papeete

Née à Papeete au début des années 2000, Hinaupoko Devèze grandit entre la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et le sud de la France, avant de revenir s’installer à Tahiti à l’âge adulte. Elle est d’abord élue Miss Tahiti 2025, puis remporte début décembre 2025 la couronne de Miss France 2026, devenant la 96e Miss France et la sixième Miss Tahiti à décrocher ce titre.

Un parcours marqué par le métissage et les études

Issue d’un père métropolitain et d’une mère marquisienne, Hinaupoko Devèze revendique un ancrage fort dans la culture polynésienne, notamment marquisienne, à travers la danse et la langue. Après avoir commencé des études de droit, elle se réoriente vers la psychologie, domaine dans lequel elle obtient un diplôme, tout en travaillant dans le tourisme et comme secrétaire administrative et mannequin.

La santé mentale comme cause de cœur

Hinaupoko Devèze a traversé un burn-out pendant ses études de droit, une épreuve qui a profondément influencé son engagement. Devenue Miss France, elle choisit ainsi naturellement de faire de la santé mentale sa cause principale, convaincue qu’il s’agit d’un enjeu universel qui touche tous les âges et tous les milieux. Elle souhaite profiter de sa visibilité « pour encourager la parole, la prise en charge et le respect des personnes qui souffrent psychologiquement ».

Une ambassadrice de valeurs et de diversité

Lors de l’élection, Hinaupoko Devèze insiste sur son attachement aux valeurs de « liberté, égalité, fraternité », auxquelles elle ajoute la notion essentielle de respect. Par son métissage, son histoire familiale et son parcours entre plusieurs territoires français, Hinaupoko Devèze symbolise une France plurielle, insulaire et continentale, fière de ses racines et tournée vers l’ouverture.

En somme, Hinaupoko Devèze n’est pas seulement une Miss France au charme et à l’élégance indéniables : elle incarne également un message de diversité, de résilience et d’engagement social. De Tahiti à la France continentale, son parcours reflète le métissage et la richesse culturelle de notre pays, tout en mettant en lumière des causes universelles comme la santé mentale.