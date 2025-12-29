En pyjama, Demi Moore et ses filles font sensation pour Noël

À chaque apparition, Demi Moore rayonne d’élégance et de naturel. Pour Noël, l’actrice hollywoodienne a préféré troquer ses tenues de tapis rouge pour un look douillet. Entourée de ses trois filles – Rumer, Scout, et Tallulah Willis -, Demi Moore a partagé une série de photos familiales absolument craquantes où toutes portent des pyjamas festifs assortis.

Une réunion de famille pleine de tendresse

Dans une publication partagée sur Instagram, Demi Moore a offert un aperçu de son Noël cocooning en famille. Au programme : rires, animaux, et une ambiance hivernale des plus chaleureuses. L’actrice et ses filles posent côte à côte, accompagnées de proches, tous vêtus du même ensemble à carreaux rouges et blancs. Pour compléter la scène, Demi arbore un bonnet de père Noël, ajoutant une touche ludique à cette atmosphère bon enfant.

La légende du post, « Ho Ho Ho… Dogs, Ducks, PJs and Snow 🐕🦆😴❄️ », résume parfaitement l’esprit de simplicité et de convivialité qui se dégage de ces images. Entre chiens, canards et neige, la famille Moore mise avant tout sur le plaisir d’être ensemble.

View this post on Instagram A post shared by Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Tellement proches qu’on les croirait jumelles

Ce qui a frappé les internautes, c’est la ressemblance troublante entre Demi Moore et ses filles. Avec leurs sourires identiques, leurs longs cheveux bruns et leurs airs complices, les quatre femmes semblent littéralement des copies conformes les unes des autres. Les commentaires élogieux fusent sous la publication : « Des jumelles parfaites ! » ou encore « Le charme dans les gènes ! ».

Les trois jeunes femmes, nées de son union passée avec Bruce Willis, continuent d’entretenir une beau lien familial, même après la séparation de leurs parents. Malgré l’absence de l’acteur sur les photos, Demi et Bruce restent unis autour de leurs enfants, un lien d’autant plus fort depuis le diagnostic de démence de l’acteur, que Demi Moore accompagne avec bienveillance.

Un Noël entre douceur et sérénité

Entre tournées promotionnelles et apparitions glamour, Demi Moore semble savourer chaque instant de calme auprès des siens. Après une année bien remplie, l’actrice s’accorde une pause bien méritée, prouvant qu’elle sait jongler avec brio entre vie publique et vie de famille.

En pyjama ou en robe de gala, Demi Moore incarne cette élégance décontractée qui lui est propre – une simplicité sincère qui fait tout son charme.