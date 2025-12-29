En pyjama, Demi Moore et ses filles font sensation pour Noël

Léa Michel
@demimoore/Instagram

À chaque apparition, Demi Moore rayonne d’élégance et de naturel. Pour Noël, l’actrice hollywoodienne a préféré troquer ses tenues de tapis rouge pour un look douillet. Entourée de ses trois filles – Rumer, Scout, et Tallulah Willis -, Demi Moore a partagé une série de photos familiales absolument craquantes où toutes portent des pyjamas festifs assortis.

Une réunion de famille pleine de tendresse

Dans une publication partagée sur Instagram, Demi Moore a offert un aperçu de son Noël cocooning en famille. Au programme : rires, animaux, et une ambiance hivernale des plus chaleureuses. L’actrice et ses filles posent côte à côte, accompagnées de proches, tous vêtus du même ensemble à carreaux rouges et blancs. Pour compléter la scène, Demi arbore un bonnet de père Noël, ajoutant une touche ludique à cette atmosphère bon enfant.

La légende du post, « Ho Ho Ho… Dogs, Ducks, PJs and Snow 🐕🦆😴❄️ », résume parfaitement l’esprit de simplicité et de convivialité qui se dégage de ces images. Entre chiens, canards et neige, la famille Moore mise avant tout sur le plaisir d’être ensemble.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Tellement proches qu’on les croirait jumelles

Ce qui a frappé les internautes, c’est la ressemblance troublante entre Demi Moore et ses filles. Avec leurs sourires identiques, leurs longs cheveux bruns et leurs airs complices, les quatre femmes semblent littéralement des copies conformes les unes des autres. Les commentaires élogieux fusent sous la publication : « Des jumelles parfaites ! » ou encore « Le charme dans les gènes ! ».

Les trois jeunes femmes, nées de son union passée avec Bruce Willis, continuent d’entretenir une beau lien familial, même après la séparation de leurs parents. Malgré l’absence de l’acteur sur les photos, Demi et Bruce restent unis autour de leurs enfants, un lien d’autant plus fort depuis le diagnostic de démence de l’acteur, que Demi Moore accompagne avec bienveillance.

Un Noël entre douceur et sérénité

Entre tournées promotionnelles et apparitions glamour, Demi Moore semble savourer chaque instant de calme auprès des siens. Après une année bien remplie, l’actrice s’accorde une pause bien méritée, prouvant qu’elle sait jongler avec brio entre vie publique et vie de famille.

En pyjama ou en robe de gala, Demi Moore incarne cette élégance décontractée qui lui est propre – une simplicité sincère qui fait tout son charme.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À 61 ans, Monica Bellucci adopte une nouvelle couleur de cheveux qui change tout

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

À 61 ans, Monica Bellucci adopte une nouvelle couleur de cheveux qui change tout

Icône du cinéma, Monica Bellucci prouve une fois de plus qu’elle maîtrise l’art de la transformation subtile. L’actrice,...

Drew Barrymore rayonne sans maquillage : un message fort sur le droit de vieillir librement

Pas de maquillage, pas de filtre, pas d’artifice. En quelques secondes de vidéo publiée sur Instagram, Drew Barrymore...

Eva Longoria surprend avec un look de Fêtes inspiré des années 2000

Eva Longoria prouve une fois de plus qu’elle est une icône du style et de la beauté. Pour...

« Un visage incroyable » : Nicole Kidman rayonne avec sa nouvelle coiffure

Nicole Kidman rayonne avec sa nouvelle coiffure lisse, au point que des fans la complimentent en commentant «...

« Tu brilles toujours autant » : Serena Williams fait sensation en robe longue

Serena Williams séduit une nouvelle fois la toile avec une robe longue d’un jaune éclatant, que les internautes...

En robe sculptante, Shakira captive dans un look élégant

Avec son charisme et son sens inné du style, Shakira brille bien au-delà de la scène musicale. Récemment,...