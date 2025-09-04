« C’est comme accoucher » : Jennifer Aniston revient sur un tournage intense

Avec sa franchise habituelle, Jennifer Aniston n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la difficulté de tourner chaque nouvelle saison de « The Morning Show ». Dans une interview accordée à Glamour, l’actrice, réalisatrice et productrice américaine compare même l’expérience à un accouchement. Rien que ça.

Une métaphore (très) parlante

Dans le cadre de la couverture de septembre 2025 du magazine Glamour, Jennifer Aniston a accordé une interview aux côtés de ses partenaires à l’écran : Reese Witherspoon, Nicole Beharie, Marion Cotillard et Karen Pittman. L’actrice y revient avec humour sur la charge physique et mentale que représente chaque nouvelle saison de « The Morning Show », la série à succès d’Apple TV+ dont elle est aussi productrice.

« Chaque fois que je termine une saison, je me dis : ‘OK, je suis morte. Ça m’a tuée’. Et puis, quelques mois plus tard, j’ai tout oublié… et je recommence. C’est exactement ce que mes amies disent de l’accouchement : tu oublies la douleur, et d’un coup, tu es de nouveau enceinte », raconte-t-elle. Et pour que l’image soit bien claire, elle ajoute dans un éclat de rire : « C’est comme sortir un melon d’une toute petite ouverture… et le refaire encore ».

Une série qui ne ménage pas son casting

« The Morning Show » entamera sa saison 4 le 17 septembre sur Apple TV+. Cette nouvelle salve d’épisodes reprendra « près de 2 ans après les événements de la saison précédente », dans un contexte où les fake news, la polarisation de l’information et les manipulations médiatiques sont au cœur du récit.

Jennifer Aniston y incarne Alex Levy, une journaliste star confrontée à des dilemmes personnels, politiques et professionnels de plus en plus complexes. À l’écran comme en coulisses, la série est dense, exigeante, et aborde des thématiques lourdes comme les inégalités systémiques, le harcèlement ou la désinformation.

Une charge émotionnelle à ne pas sous-estimer

Dans l’interview, Jennifer Aniston confie que le tournage peut être éprouvant à bien des égards. Et après chaque saison, elle ressent le besoin de « se déconnecter complètement » : « Il faut que je m’éloigne un peu, que je respire… et en général, je pars faire une comédie aussi vite que possible », dit-elle en riant. Si elle revient, saison après saison, c’est aussi parce que la série lui offre une liberté créative rare, qu’elle savoure pleinement en tant qu’actrice et productrice.

Une équipe féminine soudée et ambitieuse

Co-productrice de la série avec Reese Witherspoon, Jennifer Aniston ne cache pas sa fierté de faire partie d’un projet dirigé par des femmes et ancré dans le réel. « Ce que j’ai appris avec ‘The Morning Show’, c’est que les femmes sont plus que capables de créer une série ambitieuse, exigeante, et de le faire avec grâce, élégance et bienveillance ».

Elle souligne également la solidarité entre actrices, essentielle dans un environnement de travail aussi intense : « On se fait confiance. Quand l’une d’entre nous est en tournage, les autres assurent la production. On sait qu’on peut compter les unes sur les autres ».

Une saison 4 attendue

Aux côtés d’Jennifer Aniston, les fans retrouveront Reese Witherspoon, Karen Pittman, Nicole Beharie, ainsi que de nouveaux visages, dont Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre et William Jackson Harper. Cette nouvelle saison s’annonce particulièrement chargée, avec des intrigues mêlant fusion de conglomérats médiatiques, enjeux politiques, et manipulations de l’information dans une Amérique plus fracturée que jamais.

Avec son humour mordant et sa sincérité désarmante, Jennifer Aniston offre ainsi une nouvelle fois un regard lucide sur les coulisses de son métier. Si tourner « The Morning Show » s’apparente à un accouchement, chaque saison est aussi une renaissance personnelle, artistique et collective. Et c’est sans doute ce qui rend cette série si puissante… et si humaine.