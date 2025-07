Avec deux membres Nord-Coréens, ce nouveau groupe K-pop fait réagir la toile

La K-pop s’apprête à accueillir un nouveau groupe au parcours hors du commun. Baptisé 1VERSE (유니버스), ce boys band multinational formé de 5 membres aux histoires singulières suscite déjà une vive curiosité, notamment pour la présence de 2 artistes originaires de Corée du Nord. Le groupe fera ses premiers pas officiels le 18 juillet prochain lors d’un showcase retransmis en direct à l’international.

Un casting inédit et une diversité revendiquée

Composé de Hyuk et Seok (nés en Corée du Nord et aujourd’hui réfugiés en Corée du Sud), d’Aito (Japon), de Kenny (Sino-Américain) et de Nathan (Américano-lao-thaïlandais), 1VERSE se distingue d’emblée par son ouverture multiculturelle. Selon l’agence Singing Beetle, qui les produit, les membres ont suivi un entraînement artistique rigoureux tout en construisant une alchimie fondée sur l’apprentissage mutuel de leurs langues et cultures respectives.

View this post on Instagram A post shared by ۫ 𓈒 🐚 ۟ ៹ (@mirvdoy)

Une vision unificatrice portée par une vétérane de l’industrie

À la tête de ce projet, Michelle Cho, fondatrice de Singing Beetle, n’est pas une inconnue dans l’industrie musicale. Ancienne responsable A&R chez SM Entertainment, elle a contribué à des albums s’étant vendus à plus de 8 millions d’exemplaires. Avec 1VERSE, elle souhaite proposer un récit collectif où chaque voix (ou « verse ») s’unit pour créer un univers commun.

Des débuts déjà suivis de près par les fans

Avant même leur lancement officiel, les 5 membres ont attiré l’attention à travers des publications régulières sur les réseaux sociaux et YouTube. Ils y partagent leur progression en chant et en danse, ainsi que leur quotidien de trainees, suscitant l’adhésion d’une communauté fidèle. Le 19 juin 2025, ils ont d’ailleurs dévoilé le nom de leur fanbase : 5Tarz.

Un espoir d’inclusivité dans un secteur encore formaté

Alors que la K-pop est souvent critiquée pour son homogénéité et ses standards esthétiques stricts, 1VERSE (유니버스) vient bousculer les codes. La présence de membres issus de milieux aussi variés, et notamment de réfugiés nord-coréens, résonne comme un message d’ouverture, d’espoir et de résilience. Si leur talent artistique reste à découvrir sur scène, leur simple existence ouvre déjà un nouveau chapitre dans l’histoire de la K-pop.

À quelques semaines de ses débuts, le groupe 1VERSE (유니버스) incarne ainsi une promesse : celle d’une K-pop plus diversifiée, porteuse de récits personnels puissants. Leur premier showcase sera sans doute scruté avec attention, tant pour leur musique que pour la charge symbolique qu’ils représentent.