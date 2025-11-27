Cette actrice coréenne à succès annonce sa grossesse

La célèbre actrice sud-coréenne Jo Bo Ah vient de partager une nouvelle des plus heureuses : elle attend son premier enfant. L’annonce a été confirmée officiellement par son agence, XYG Studio, le 25 novembre. Cette révélation, qui a touché de nombreux fans, marque une nouvelle étape dans la vie personnelle de cette figure emblématique des dramas coréens.

Une annonce pleine d’émotion

Selon le communiqué publié par XYG Studio, 조보아 (Jo Bo Ah) et son entourage vivent un moment de grande joie : « Une précieuse nouvelle vie est arrivée à Jo Bo Ah. Nous sollicitons vos encouragements chaleureux et votre bénédiction ». L’agence a également demandé la compréhension du public, précisant que les détails concernant la date prévue de l’accouchement ne seront pas dévoilés par respect pour la vie privée de l’actrice et de son époux. Mariée depuis octobre de l’année dernière à un homme non célèbre travaillant dans le secteur privé, Jo Bo Ah continue d’entretenir son couple discrètement, loin des projecteurs.

Une carrière solidement ancrée

Née en août 1991, Jo Bo Ah a débuté sa carrière en 2012. Depuis, elle s’est imposée comme une actrice polyvalente, capable de naviguer à travers une grande diversité de genres : drames romantiques, séries fantastiques et thrillers judiciaires. Ses rôles marquants incluent « Horse Doctor », « The Idle Mermaid », « My Strange Hero », « Tale of the Nine-Tailed », et plus récemment « Military Prosecutor Doberman » et « Destined With You ». En 2024, elle a brillé dans le film Netflix « Tangeum » et se prépare à apparaître dans la prochaine série originale Disney+, « Knock-Off ».

Une actrice aimée et respectée

Connue pour sa grâce naturelle et son charisme à l’écran, Jo Bo Ah a su conquérir le public grâce à une présence sincère et une profonde maîtrise de son art. Ses fans, en Corée et à l’international, ont accueilli la nouvelle de sa grossesse avec une vague de félicitations et de vœux de bonheur. Beaucoup saluent aussi « son engagement à revenir plus forte après cette période de maternité ».

L’annonce de sa grossesse marque un tournant doux et symbolique dans la carrière de Jo Bo Ah. Alors qu’elle poursuit sa route artistique, ses fans lui souhaitent « une grossesse paisible et un retour épanoui sur les écrans ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cho Boah (@xxadoraa)

Un nouveau rôle attend donc désormais Jo Bo Ah – celui de mère – et le public lui réserve déjà tout son soutien pour cette belle aventure.