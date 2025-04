Hailey Bieber électrise Coachella dans un top en cuir rouge

Quand Hailey Bieber apparaît à Coachella, les objectifs se braquent et les regards se tournent. Le mannequin et entrepreneuse a fait sensation le 12 avril 2025 lors de la première semaine du célèbre festival californien. Connue pour son sens aigu de la mode, elle a une nouvelle fois affirmé son statut d’icône en arborant un top en cuir rouge éclatant qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Présente sur place pour représenter sa marque de cosmétiques Rhode, Hailey Bieber a mêlé avec brio démarche professionnelle et esthétique affirmée. Retour sur une apparition aussi stylée que remarquée.

Un look incendiaire qui captive

Ce n’est pas un secret : Hailey Bieber maîtrise à la perfection l’art de conjuguer audace et élégance. Pour cette première journée de festival, elle a opté pour un top moulant rouge vif en cuir, décoré de détails en forme de flammes, qui soulignait avec subtilité sa silhouette. Le vêtement, a été salué pour son audace tout en restant dans l’univers glamour qu’on lui connaît.

Associé à un pantalon noir ajusté, ce look a rapidement circulé sur Instagram, où Hailey a partagé plusieurs photos depuis le festival. Ce choix vestimentaire s’inscrit dans la tendance actuelle des looks « statement », où chaque pièce raconte quelque chose. Ici, la couleur rouge, que Hailey affectionne particulièrement, évoque à la fois énergie, sensualité et puissance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Rhode, la beauté en festival

La venue d’Hailey Bieber à Coachella ne s’est pas limitée à un simple moment de style. La jeune femme était également là pour mettre en avant Rhode, sa marque de cosmétiques. Un corner a été installé sur le site du festival, comprenant un photobooth et des animations permettant aux festivaliers et festivalières de découvrir les produits.

Cette approche immersive et accessible s’inscrit dans une stratégie qu’Hailey Bieber applique depuis les débuts de Rhode : rencontrer son public là où il se trouve, dans un cadre festif, vivant et populaire. Hailey y a fait plusieurs apparitions, notamment dans des stories en compagnie de sa fidèle amie Kendall Jenner, également présente à Coachella.

Un second look tout aussi inspiré

Le lendemain, Hailey a de nouveau attiré l’attention en adoptant un style très différent, mais tout aussi beau. Elle a été photographiée portant une mini robe noire dos nu. À ses pieds, une paire de ballerines noires, simples mais chics, apportait une touche de sobriété à l’ensemble.

Cette seconde tenue illustre parfaitement son talent pour naviguer entre les styles : du rouge flamboyant au noir minimaliste, elle reste cohérente avec sa signature esthétique – celle du casual chic maîtrisé, où chaque détail compte.

Une figure incontournable de la mode contemporaine

Depuis plusieurs années, Hailey Bieber s’est imposée comme l’une des personnalités les plus influentes de la mode. À chacune de ses apparitions publiques, elle déclenche l’analyse des stylistes et le décryptage des tendances. Son impact dépasse largement le cadre des réseaux sociaux. En collaborant avec des marques ou en lançant ses propres produits, elle participe activement à redéfinir la mode jeune et contemporaine.

Quand Coachella devient podium

Au fil des ans, Coachella n’est plus seulement un festival musical : c’est aussi un haut lieu de la création stylistique. Chaque édition est l’occasion de découvrir les looks les plus inspirés du moment, souvent portés par des célébrités qui allient stratégie de visibilité et expression artistique.

Hailey Bieber, en maîtrisant parfaitement ces codes, a une fois de plus transformé son apparition en moment fort du festival. Sa présence n’est pas simplement celle d’une spectatrice de la scène musicale, mais celle d’une actrice incontournable du lifestyle global que représente aujourd’hui Coachella.