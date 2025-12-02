Dans une robe de nuit, Halle Berry (59 ans) s’affiche sans maquillage

Léa Michel
@halleberry/Instagram

Connue pour son élégance et son charisme sur les tapis rouges, Halle Berry a une fois de plus conquis ses fans. À l’occasion de Thanksgiving, l’actrice, productrice et mannequin américaine s’est récemment montrée sans maquillage dans une tenue raffinée : une robe noire en dentelle. Elle prouve que la beauté authentique n’a pas besoin d’artifice.

Un moment intime et joyeux partagé sur Instagram

Sur son compte Instagram, Halle Berry a publié une photo prise chez elle, révélant les coulisses paisibles de sa matinée de Thanksgiving. Allongée sur un pouf tressé couleur taupe, l’actrice rayonne de bonheur dans une robe de nuit fluide ornée de dentelle délicate autour du col et des bretelles. Ses cheveux bouclés, légèrement éclaircis par des reflets dorés, encadrent un visage radieux. Elle accompagne cette image d’un message de gratitude simple et sincère : elle se dit « profondément reconnaissante pour sa famille, ses amis et l’amour qu’ils apportent dans sa vie », souhaitant à ses 9,2 millions d’abonnés une journée de Thanksgiving « remplie de joie et de gratitude ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Halle Berry (@halleberry)

Une beauté naturelle saluée par les internautes

Sous sa publication, les commentaires se sont rapidement multipliés. Les fans ont salué l’authenticité et la confiance en soi d’Halle Berry, appréciant sa capacité à apparaître sans maquillage et à accepter pleinement son âge. Beaucoup y ont vu une bouffée d’air frais dans un monde où les filtres et la retouche dominent les réseaux sociaux. Certains internautes n’ont pas hésité à qualifier ce moment de « rare et inspirant », louant « la beauté naturelle » et la « joie sincère » qu’Halle Berry dégage sur la photo.

Une élégance intemporelle, même loin des projecteurs

Après un été passé sur les routes aux côtés de son compagnon, le musicien Van Hunt, Halle Berry partage désormais des instants plus calmes de son quotidien. Entre ses moments de détente à la maison et ses séances de jeu avec ses chats, l’actrice continue de cultiver une image de simplicité, fidèle à elle-même.

À travers cette photo, Halle Berry nous rappelle ainsi que la véritable beauté réside dans la confiance, la gratitude et la simplicité. Sans paillettes ni maquillage, la star de « Catwoman » montre qu’elle est une icône lumineuse dont la grâce dépasse largement l’écran.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
