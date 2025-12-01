Anya Taylor-Joy éblouit en robe dorée sur le tapis rouge

Fabienne Ba.
L’actrice britannico-américaine Anya Taylor-Joy, membre du jury du 22e Festival International du Film de Marrakech, a récemment captivé l’assistance lors de la deuxième journée avec une robe dorée signée Dior. Cette création sur mesure a mis en valeur sa silhouette sur le tapis rouge marocain.

Une création Dior magistrale

La robe en or métallique, aux plis fluides et sans manches, épousait parfaitement la silhouette de l’actrice. Portée lors du deuxième jour du festival, elle évoquait en mouvement une fluidité presque liquide, tandis que les détails floraux ornant le buste ajoutaient une touche de délicatesse et de raffinement à l’ensemble.

 

Coiffure et maquillage glam-chic

Anya Taylor-Joy avait opté pour un chignon haut chic qui mettait en valeur les boucles d’oreilles diamant en forme d’aile d’oiseau, tandis que son maquillage smoky aux tons sombres accentuait son regard magnétique. Ce look totalement glamour complétait l’éclat de la robe, la faisant ressembler à une déesse antique sous les flashs.

Au cœur du jury prestigieux

Membre du jury présidé par le réalisateur et scénariste sud-coréen Bong Joon-ho aux côtés de l’actrice américaine Jenna Ortega et la réalisatrice et scénariste française Julia Ducournau, Anya Taylor-Joy a illuminé cette 22e édition du Festival International du Film de Marrakech, qui honorait aussi l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Jodie Foster et le réalisateur, scénariste, romancier et producteur de cinéma mexicain Guillermo del Toro. Son apparition a confirmé son statut d’icône de mode et de cinéma.

Avec cette apparition éclatante, Anya Taylor-Joy réaffirme ainsi une fois de plus son influence sur la scène mode internationale. Entre la maîtrise de son style et sa présence remarquée au sein du jury, l’actrice s’impose comme l’une des figures les plus marquantes de cette édition du Festival International du Film de Marrakech. Une prestation qui allie élégance, modernité et charisme, et qui restera sans doute l’un des moments forts du tapis rouge cette année.

