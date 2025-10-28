À 58 ans, Nicole Kidman fascine en robe vintage

Nicole Kidman prouve une fois de plus que le charisme n’a pas d’âge. Invitée à défiler lors du Vogue World 2025, l’actrice, productrice et réalisatrice australo-américaine a subjugué le public avec une allure iconique : robe noire à épaules nues, déhanché maîtrisé et hommage vibrant au cinéma classique. Sous les lumières d’Hollywood, la star de « Moulin Rouge! » a rappelé ce que signifie véritablement l’élégance.

Un hommage au glamour des années 40

Pour cette édition hollywoodienne du Vogue World, Nicole Kidman a choisi d’incarner une figure mythique du grand écran : Rita Hayworth dans le film culte « Gilda » (1946). Dans une mise en scène en noir et blanc, ponctuée de projecteurs et d’une ambiance de plateau d’époque, Nicole a rejoué avec émotion la célèbre scène du gant, symbole de glamour et de raffinement.

Vêtue d’une robe à épaules nues Chanel pensée par Matthieu Blazy, inspirée du modèle original en satin noir, Nicole Kidman a capté toute l’essence du glamour d’antan, tout en y insufflant une touche contemporaine. La coupe ajustée, la fente modernisée et le drapé revisité sublimaient sa silhouette longiligne et son port de tête naturellement aristocratique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicole Kidman (@nicolekidman)

Chanel vintage et modernité absolue

La création Chanel, ornée de discrètes fleurs de camélia – signature emblématique de la maison -, rendait hommage autant à l’histoire de la mode qu’à celle du cinéma. Ce choix de tenue faisait écho à la dualité chère à Nicole Kidman : entre tradition et audace, classicisme et modernité.

Sur son compte Instagram, l’actrice a partagé plusieurs clichés capturés en coulisses, dévoilant la préparation minutieuse de ce look d’exception. Sous la main experte de son styliste, les détails du maquillage – teint lumière, bouche rouge cerise, coiffure rétro ondulée – complétaient avec harmonie cette réinterprétation luxueuse du glamour hollywoodien.

Une apparition qui fascine le public

Présente parmi une pléiade de stars, de la mannequin et entrepreneuse américaine Kendall Jenner à l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Angela Bassett, Nicole Kidman a littéralement aimanté les regards. Applaudie à son entrée, elle a conquis la foule par une prestance sans ostentation : assurance tranquille, démarche fluide et sourire délicat. Cet instant de grâce au Vogue World confirme son statut d’icône intemporelle, capable de faire dialoguer la mode, le cinéma et l’émotion avec une élégance rare.

L’actrice, productrice et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman fascine ainsi, rappelant que le vrai chic réside dans la grâce du geste et la confiance absolue en soi.