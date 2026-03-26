Sans makeup, Alicia Silverstone partage un souvenir touchant avec son fils

L’actrice et productrice américaine Alicia Silverstone a partagé un moment intime avec ses abonnés en publiant une photo souvenir aux côtés de son fils, Bear Blu Jarecki. Sur ce cliché retrouvé dans ses archives personnelles, elle apparaît sans maquillage, dans une posture complice avec son enfant. L’image, prise au bord de l’eau, montre son fils enlacer sa mère avec tendresse, illustrant un lien familial marqué par la proximité et l’affection.

Une photo personnelle chargée d’émotion

En légende, Alicia Silverstone exprime sa gratitude pour le temps passé auprès de son fils, évoquant l’émotion ressentie en le voyant grandir. Le jeune garçon, aujourd’hui âgé de 14 ans, entre progressivement dans l’adolescence, une étape importante que l’actrice a souhaité souligner à travers ce partage empreint de nostalgie.

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Un engagement affirmé pour un mode de vie responsable

Au fil des années, Alicia Silverstone a également partagé certains aspects de son quotidien, notamment son attachement à un mode de vie fondé sur le bien-être et le respect de l’environnement. Elle a évoqué à plusieurs reprises son engagement en faveur d’une alimentation végétalienne, un choix qu’elle applique aussi dans l’éducation de son fils.

Une publication saluée par ses abonnés

La publication a suscité de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux. Les internautes ont notamment salué l’authenticité du moment partagé ainsi que la simplicité de l’actrice, qui apparaît sans artifice. Ce type de contenu illustre l’évolution des usages numériques, où les personnalités publiques choisissent parfois de privilégier des publications plus personnelles pour renforcer la proximité avec leur audience.

En partageant ce souvenir, Alicia Silverstone met ainsi en lumière l’importance des liens familiaux et du temps qui passe, tout en adoptant une communication sobre et sincère.