À 69 ans, Kris Jenner rejoue un monument des années 2000 et fait sensation

Léa Michel
La femme d’affaires et personnalité des médias américaine Kris Jenner a une nouvelle fois prouvé qu’elle avait le sens du spectacle en publiant sur Instagram une vidéo où elle danse avec enthousiasme sur le tube emblématique « Lady Marmalade », entourée de toutes ses filles lors du tournage promotionnel de la nouvelle saison de leur série.

Un clin d’œil viral à la vidéo culte de 2011

Dans une ambiance complice et élégante, la matriarche du clan Kardashian-Jenner rappelle à ses fans l’énergie de leur mythique parodie musicale de 2011, déjà vue plus de 19 millions de fois sur YouTube.​ La séquence, intitulée « Part 2 from 2011 » par Khloé Kardashian, fait directement écho à la vidéo tournée 13 ans plus tôt en plein shooting du fameux « Christmas Card familial ».

On y voit Kris Jenner en plan serré mimer les paroles avant que la caméra ne révèle ses filles – Kim, Kourtney, Khloé, Kendall et Kylie – toutes habillées en noir, dansant en rythme, rires et bonne humeur à la clé. Les réactions sont immédiates : « This is the energy I love » (C’est l’énergie que j’aime), poste Khloé, pendant que Kourtney suggère en commentaire de tourner un nouveau clip musical pour de bon.​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Le succès de cette nouvelle publication s’explique par la nostalgie très forte de la vidéo de 2011, qui est devenue un mème célèbre sur TikTok grâce à la tendance « krissed », inspirée des coups de bluff à la Rickroll (phénomène internet qui s’est développé autour du clip de la chanson « Never Gonna Give You Up » du chanteur anglais Rick Astley). Depuis cet été, voir Kris Jenner danser sur « Lady Marmalade » fait le tour du web, entre autodérision, hommage familial et culture virale.

