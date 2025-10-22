À 69 ans, Kris Jenner rejoue un monument des années 2000 et fait sensation

La femme d’affaires et personnalité des médias américaine Kris Jenner a une nouvelle fois prouvé qu’elle avait le sens du spectacle en publiant sur Instagram une vidéo où elle danse avec enthousiasme sur le tube emblématique « Lady Marmalade », entourée de toutes ses filles lors du tournage promotionnel de la nouvelle saison de leur série.
Un clin d’œil viral à la vidéo culte de 2011
Dans une ambiance complice et élégante, la matriarche du clan Kardashian-Jenner rappelle à ses fans l’énergie de leur mythique parodie musicale de 2011, déjà vue plus de 19 millions de fois sur YouTube. La séquence, intitulée « Part 2 from 2011 » par Khloé Kardashian, fait directement écho à la vidéo tournée 13 ans plus tôt en plein shooting du fameux « Christmas Card familial ».
On y voit Kris Jenner en plan serré mimer les paroles avant que la caméra ne révèle ses filles – Kim, Kourtney, Khloé, Kendall et Kylie – toutes habillées en noir, dansant en rythme, rires et bonne humeur à la clé. Les réactions sont immédiates : « This is the energy I love » (C’est l’énergie que j’aime), poste Khloé, pendant que Kourtney suggère en commentaire de tourner un nouveau clip musical pour de bon.
Le succès de cette nouvelle publication s’explique par la nostalgie très forte de la vidéo de 2011, qui est devenue un mème célèbre sur TikTok grâce à la tendance « krissed », inspirée des coups de bluff à la Rickroll (phénomène internet qui s’est développé autour du clip de la chanson « Never Gonna Give You Up » du chanteur anglais Rick Astley). Depuis cet été, voir Kris Jenner danser sur « Lady Marmalade » fait le tour du web, entre autodérision, hommage familial et culture virale.