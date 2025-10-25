Sans maquillage, Jessica Alba montre sa routine beauté

Jessica Alba, actrice et entrepreneuse reconnue, continue d’impressionner ses fans par sa franchise à propos de sa beauté authentique. À l’occasion d’une vidéo making-of postée sur TikTok, elle a invité ses fans à découvrir les coulisses de sa récente séance photo pour la couverture de Vogue Latinoamérica, où elle arbore un look « make-up no make-up » – un maquillage léger et naturel qui donne l’impression d’un visage sans fard.

Préparer sa peau, l’étape essentielle

Avant de se laisser coiffer et maquiller, Jessica Alba accorde une grande importance à la préparation de sa peau. Dans la vidéo, elle commence par utiliser un masque pour les yeux et une séance de luminothérapie à la lumière rouge afin de raviver l’éclat de son teint. Ces soins, intégrés à sa routine, contribuent à conserver une peau lumineuse.​ La facialiste de Jessica mise aussi sur la technologie, combinant peeling doux, oxygénothérapie, micro-courants et cryothérapie lors de soins professionnels. À la maison, l’actrice privilégie des soins doux et régénérants, notamment l’hydratation avec l’Hydrogel et la crème teintée pour les yeux de sa marque, The Honest Company.

@jessicaalba Honored to be part of this beautiful @Vogue Latinoamérica issue celebrating #Latino artistry, culture, and excellence 🥀 Big love to @Karla Martinez de Salas for curating such an inspiring group of icons – and to @willychavarria ♬ Papasito – KAROL G

Une beauté qui vient de l’intérieur

Jessica Alba rappelle que la beauté ne se limite pas aux cosmétiques. Sa routine minimaliste du matin repose avant tout sur la constance : nettoyage, hydratation, et surtout une hygiène de vie équilibrée. Elle préconise une alimentation saine, beaucoup d’eau, de l’exercice régulier – comme le yoga ou le cardio – et de bonnes nuits de sommeil pour entretenir un « glow » naturel.​ Elle partage régulièrement ce conseil avec ses 3 enfants : pour elle, la clé d’une belle peau reste la régularité des soins, adaptés à tous les âges ou à toutes les variations hormonales.

Le maquillage, un plaisir parmi d’autres

Lorsque sa peau est bien préparée, Jessica Alba n’hésite pas à jouer avec le maquillage lors de ses shootings ou événements. Pour la couverture de Vogue Latinoamérica, elle a opté pour des boucles façon Hollywood et un look « make-up no make-up » associant fard à paupières taupe et lèvres baie. C’est surtout sans artifices, par son glow naturel et sa routine peau, qu’elle séduit et inspire.

Jessica Alba montre ainsi que l’éclat authentique repose sur des gestes simples et constants, invitant chaque personne à prendre soin de soi en écoutant sa peau.