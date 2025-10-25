« Ma maison c’était des toilettes » : cette star coréenne revient sur son enfance dans la pauvreté

Léa Michel
Bada, membre emblématique du girl group sud-coréen de K-pop S.E.S., a récemment révélé lors de l’émission « Best Friend Documentary: Table for 4 », avoir vécu dans une extrême pauvreté pendant son adolescence, un témoignage poignant qui résonne profondément auprès du public féminin.​

Un parcours semé d’obstacles

Issue d’une famille initialement à l’aise, Bada a vu sa vie bouleversée lorsque son père, artiste de pansori, a été diagnostiqué avec seulement 6 mois à vivre. Les frais médicaux exorbitants ont vidé les économies familiales, forçant un déménagement à la campagne, où ils ont été victimes d’une escroquerie immobilière. La famille a alors dû s’installer dans une maison préfabriquée, un logement si modeste que le premier manager de Bada l’a confondu avec une salle de bain lors de sa visite.​

Face à cette précarité, ses parents ont tout sacrifié : son père malade a continué à jouer la nuit pour financer ses études artistiques, tandis que sa mère travaillait à la cafétéria d’un hôpital et préparait des herbes médicinales. Bada a grandi avec un profond sentiment de culpabilité, refusant même l’eau chaude au dortoir, sachant que ses parents se lavaient à l’eau froide.​

Une réussite inspirante

Malgré ces épreuves, Bada a persévéré, devenant la chanteuse principale de S.E.S., considéré comme le premier groupe féminin à succès de K-Pop créé par la SM Entertainment. Son succès a transformé le destin de sa famille. Aujourd’hui mariée et mère, elle mène une vie épanouie et rend hommage à ceux qui l’ont aidée, notamment en organisant depuis 13 ans un bazar caritatif pour l’UNICEF.​

 

Son histoire illustre ainsi la résilience face à l’adversité, un message puissant pour les femmes qui luttent contre les inégalités sociales. Bada incarne une figure d’espoir, prouvant que la détermination peut surmonter même les conditions les plus difficiles.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Sans maquillage, Jessica Alba montre sa routine beauté

