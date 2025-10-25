« Ma maison c’était des toilettes » : cette star coréenne revient sur son enfance dans la pauvreté

Bada, membre emblématique du girl group sud-coréen de K-pop S.E.S., a récemment révélé lors de l’émission « Best Friend Documentary: Table for 4 », avoir vécu dans une extrême pauvreté pendant son adolescence, un témoignage poignant qui résonne profondément auprès du public féminin.​

Un parcours semé d’obstacles

Issue d’une famille initialement à l’aise, Bada a vu sa vie bouleversée lorsque son père, artiste de pansori, a été diagnostiqué avec seulement 6 mois à vivre. Les frais médicaux exorbitants ont vidé les économies familiales, forçant un déménagement à la campagne, où ils ont été victimes d’une escroquerie immobilière. La famille a alors dû s’installer dans une maison préfabriquée, un logement si modeste que le premier manager de Bada l’a confondu avec une salle de bain lors de sa visite.​

Face à cette précarité, ses parents ont tout sacrifié : son père malade a continué à jouer la nuit pour financer ses études artistiques, tandis que sa mère travaillait à la cafétéria d’un hôpital et préparait des herbes médicinales. Bada a grandi avec un profond sentiment de culpabilité, refusant même l’eau chaude au dortoir, sachant que ses parents se lavaient à l’eau froide.​

Une réussite inspirante

Malgré ces épreuves, Bada a persévéré, devenant la chanteuse principale de S.E.S., considéré comme le premier groupe féminin à succès de K-Pop créé par la SM Entertainment. Son succès a transformé le destin de sa famille. Aujourd’hui mariée et mère, elle mène une vie épanouie et rend hommage à ceux qui l’ont aidée, notamment en organisant depuis 13 ans un bazar caritatif pour l’UNICEF.​

Son histoire illustre ainsi la résilience face à l’adversité, un message puissant pour les femmes qui luttent contre les inégalités sociales. Bada incarne une figure d’espoir, prouvant que la détermination peut surmonter même les conditions les plus difficiles.