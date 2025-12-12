À 48 ans, Shakira enflamme la scène dans une robe sculpturale

Shakira a récemment fait sensation avec un look spectaculaire qui a enflammé aussi bien la scène que les réseaux sociaux. La star colombienne a une nouvelle fois prouvé qu’elle est une icône de style et de performance.

Un corset spectaculaire

Lors de son concert à Buenos Aires, Shakira est apparue dans un corset métallique bleu associé à une robe sirène azur au rendu très sculptural. La pièce mettait en avant deux loups sculptés au niveau du corset, un détail qui a intrigué et séduit de nombreux fans, ravis de ce clin d’œil à son univers visuel fort.​

Une robe sculpturale sur scène

La robe se distinguait par des plis concentriques sur le bas qui s’évadaient à différents niveaux, donnant une impression de mouvement figé, presque architecturale. Cette construction, combinée à la couleur intense de l’ensemble, faisait ressortir Shakira sur scène et renforçait l’effet « sirène » de la tenue.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shakira (@shakira)

Un choix stylistique minimaliste, et pas que

Shakira a opté pour une allure très épurée en renonçant aux accessoires, afin de laisser toute la lumière à la robe et au corset. Seule touche complémentaire : un rouge à lèvres rouge sourd, qui ajoutait une note de sophistication sans détourner l’attention de la silhouette.​

Au-delà du look, la soirée était d’autant plus marquante que ses deux fils sont montés sur scène pour chanter avec elle. Ce moment de complicité familiale, mêlé à la puissance de sa performance, a été largement salué par les fans, qui y ont vu un équilibre touchant entre superstar et maman fière.

En résumé, avec cette apparition remarquée, Shakira confirme une fois de plus sa capacité à réinventer son image tout en restant fidèle à son identité artistique. Entre audace stylistique, présence scénique magnétique et émotion partagée avec ses enfants, la chanteuse rappelle pourquoi elle reste l’une des artistes les plus influentes de sa génération.