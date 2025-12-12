À 48 ans, Shakira enflamme la scène dans une robe sculpturale

Léa Michel
@shakira/Instagram

Shakira a récemment fait sensation avec un look spectaculaire qui a enflammé aussi bien la scène que les réseaux sociaux. La star colombienne a une nouvelle fois prouvé qu’elle est une icône de style et de performance.

Un corset spectaculaire

Lors de son concert à Buenos Aires, Shakira est apparue dans un corset métallique bleu associé à une robe sirène azur au rendu très sculptural. La pièce mettait en avant deux loups sculptés au niveau du corset, un détail qui a intrigué et séduit de nombreux fans, ravis de ce clin d’œil à son univers visuel fort.​

Une robe sculpturale sur scène

La robe se distinguait par des plis concentriques sur le bas qui s’évadaient à différents niveaux, donnant une impression de mouvement figé, presque architecturale. Cette construction, combinée à la couleur intense de l’ensemble, faisait ressortir Shakira sur scène et renforçait l’effet « sirène » de la tenue.​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Shakira (@shakira)

Un choix stylistique minimaliste, et pas que

Shakira a opté pour une allure très épurée en renonçant aux accessoires, afin de laisser toute la lumière à la robe et au corset. Seule touche complémentaire : un rouge à lèvres rouge sourd, qui ajoutait une note de sophistication sans détourner l’attention de la silhouette.​

Au-delà du look, la soirée était d’autant plus marquante que ses deux fils sont montés sur scène pour chanter avec elle. Ce moment de complicité familiale, mêlé à la puissance de sa performance, a été largement salué par les fans, qui y ont vu un équilibre touchant entre superstar et maman fière.

En résumé, avec cette apparition remarquée, Shakira confirme une fois de plus sa capacité à réinventer son image tout en restant fidèle à son identité artistique. Entre audace stylistique, présence scénique magnétique et émotion partagée avec ses enfants, la chanteuse rappelle pourquoi elle reste l’une des artistes les plus influentes de sa génération.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
