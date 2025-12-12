La fille de Christina Aguilera avoue préférer sa mère sans maquillage pour cette raison bien précise

Connue pour ses looks glamours et ses maquillages audacieux, Christina Aguilera a surpris en révélant que sa fille, Summer Rain, 10 ans, la préfère… au naturel. Invitée du Jennifer Hudson Show début décembre 2025, la chanteuse a confié que sa plus jeune adore son visage sans artifice et ses taches de rousseur, un témoignage touchant sur l’authenticité et la simplicité dans le rapport mère-fille.

« Elle aime mes taches de rousseur »

Christina Aguilera a expliqué avec tendresse que Summer adore la version « no-makeup mama ». « Dès que je rentre à la maison après un tournage, elle me dit : ‘Tu peux tout enlever maintenant ? Il est temps d’être cosy’ », raconte Christina. La petite fille affectionne particulièrement le visage naturel de sa mère : « Elle aime mes taches de rousseur, et je les couvre souvent, mais elle les adore », confie la chanteuse. Une préférence qui pousse Christina Aguilera à repenser son rapport à l’image, elle qui incarne depuis plus de deux décennies des looks très glamour.

Tina’s Freckles are so pretty !!! pic.twitter.com/xmKeOizX41 — Luv (@cherrymagazinee) December 11, 2025

Une enfant créative et déjà artiste

Au-delà de cette complicité sur la beauté, Summer semble avoir hérité du talent artistique de sa mère. La chanteuse décrit sa fille comme « une artiste dans l’âme », passionnée par la peinture, le dessin et la création de masques. Récemment, elle s’est même intéressée à l’acting et a pris quelques cours de théâtre. Christina Aguilera veille toutefois à ne rien lui imposer : « Je veux qu’elle suive ses passions et qu’elle reste libre de ses choix ».

Un fils « plus difficile à impressionner »

Si Summer est « la fan numéro un de maman », Christina Aguilera reconnaît que les « points de maman cool » sont plus difficiles à gagner auprès de son fils Max, 18 ans. « Les enfants te rappellent à la réalité. Ils te diront tout, même ce que tu ne veux pas entendre », dit-elle avec humour.

Derrière les projecteurs, Christina Aguilera montre ainsi qu’elle reste avant tout une mère aimante, attentive aux valeurs qu’elle transmet. L’admiration de sa fille pour son visage naturel rappelle une vérité simple : la beauté authentique se trouve dans la sincérité, pas dans la perfection. Et parfois, un regard d’enfant suffit à nous faire redécouvrir ce que l’on oublie d’aimer chez soi.