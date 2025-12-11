En lingerie, Lily Allen célèbre son corps à 40 ans et envoie valser les clichés

Naila T.
@lilyallen/Instagram

En quelques photos glamour et une attitude badass, Lily Allen transforme ce passage de décennie en déclaration de liberté. Et vous allez voir, sa quarantaine a tout d’une révolution joyeuse.

Une nouvelle quarantaine, flamboyante et acceptée

Loin de jouer la carte de la discrétion que l’on tente parfois d’imposer aux femmes passé 30 ans, Lily Allen prend la lumière à bras-le-corps. Elle le fait avec esprit, avec aplomb, et surtout avec une joie contagieuse. À travers une nouvelle série de clichés en dessous, elle place son corps au centre d’un discours qui mêle autodérision, puissance et créativité.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Bella Howard (@bybellazine)

Un glamour maîtrisé qui redéfinit les codes

Sur ces images, la chanteuse britannique apparaît comme une pin-up version rock, une femme qui joue avec les codes, les détourne, les malaxe pour raconter ce qu’elle veut, comme elle le veut. Chaque pose semble dire : voici un corps vivant, un corps qui n’a pas à s’excuser d’exister. Cette dimension glamour, mise en scène avec un sens du style redoutable, fait vibrer quelque chose de profondément libérateur. Vous y verrez une artiste parfaitement maître de son image, et non un personnage construit pour satisfaire une norme.

Dire adieu au regard sexiste et imposé

Car c’est bien là l’enjeu : envoyer valser le regard sexiste, celui qui, depuis trop longtemps, prétend dicter ce qui serait convenable pour une femme, selon son âge ou sa situation familiale. En posant en dessous ou en naked dress, Lily Allen ne cherche pas l’approbation. Elle ne demande pas qu’on la trouve séduisante, elle renverse la perspective. Elle reprend les commandes d’un récit qui, pendant des années, a été écrit par d’autres pour les femmes. En affirmant haut et fort qu’elle se montre comme elle l’entend, elle rappelle qu’une quarantaine peut être éclatante, glamour et souveraine.

Cette liberté n’est pas nouvelle chez elle. Depuis ses débuts, Lily Allen joue avec les codes de la pop, du punk et des sous-cultures britanniques pour raconter des vérités personnelles et politiques. Elle revendique un rapport transparent à son corps, à sa place dans l’industrie musicale. Ses looks, ses prises de parole et son usage des plateformes numériques composent un récit cohérent : celui d’une femme qui refuse la pudibonderie imposée, refuse qu’on la range dans une case bien polie dès qu’elle devient mère, artiste confirmée ou quadragénaire.

Un message inspirant pour les femmes de 40 ans et plus

Et bien sûr, cette démarche envoie un signal précieux à toutes celles qui approchent ou dépassent le cap des 40 ans. Vous le savez, la société adore dresser des frontières arbitraires dès qu’il s’agit du corps des femmes. Lily Allen, elle, les fait éclater avec une grâce irrévérencieuse. Elle rappelle que le glamour n’a pas d’âge, que la confiance n’a pas de date de péremption, et que la beauté ne suit aucune ligne droite. Revendiquer son glamour à 40 ans, c’est dire non au double standard qui encense le vieillissement masculin mais suspecte celui des femmes de dérive. C’est refuser de s’effacer.

En posant ainsi, Lily Allen offre un manifeste vibrant : celui d’une quarantaine libre, audacieuse, fabuleusement incarnée. Et si cela donne envie à chacune de revendiquer son propre corps comme territoire d’expression, mission accomplie !

Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
