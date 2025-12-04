Anne Hathaway ose un look capillaire inattendu

Jade Leclerc
Pour les besoins de son prochain rôle dans le thriller musical « Mother Mary » de David Lowery, Anne Hathaway, célèbre pour sa longue chevelure brune, affiche une transformation capillaire « radicale ». L’actrice adopte un blond platine ultra-lisse, sublimé par deux mèches noires contrastées encadrant son visage, donnant un look « rock’n’roll » qui tranche avec son image habituelle.

Une transformation pour un rôle unique

L’actrice américaine Anne Hathaway incarne une popstar dans le film « Mother Mary », adoptant pour cela une nouvelle identité visuelle marquée par une coloration bicolore. Ce changement lui confère une allure scénique puissante et innovante, tout en mettant en valeur son visage de manière inédite. Cette métamorphose capillaire reflète l’esprit avant-gardiste du personnage, et captive les spectateurs dès la bande-annonce.

 

Un look inspiré des tendances avant-gardistes

Cette coloration s’inscrit dans la mouvance des coiffures expérimentales qui mélangent opposition de couleurs et effets graphiques forts, rappelant le « Halo Hair » popularisé par la chanteuse Rosalía. Sur Anne Hathaway, le blond platine contrasté par des mèches foncées dessine un cadre dynamique autour du visage, alliant modernité et esprit rebelle. Sa coiffure parfaitement lissée avec une raie nette au milieu complète ce style « audacieux ».

Une incursion réussie dans un univers musical sombre

Le film « Mother Mary » promet une ambiance thriller, où Anne Hathaway incarne une popstar complexe, entre costumes étincelants et séquences chorégraphiées intenses. Ce nouveau look capillaire accompagne parfaitement la tonalité dramatique et scénique du film, renforçant le charisme de l’actrice et marquant un tournant esthétique dans sa carrière.

Une source d’inspiration capillaire inattendue

Ce style bicolore séduit par son originalité et sa sophistication, inspirant sans doute nombre de fans à se réinventer en jouant sur des contrastes capillaires forts. Anne Hathaway démontre ainsi que changer de look capillaire peut être une forme d’art et d’expression personnelle.

Avec ce blond platine tranché de nuances sombres, Anne Hathaway prouve ainsi une nouvelle fois sa capacité à surprendre et à se réinventer. Bien plus qu’un simple changement capillaire, cette transformation accompagne l’évolution artistique de l’actrice et alimente l’anticipation autour de « Mother Mary ».

