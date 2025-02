Sophie Davant s’affiche en justaucorps dans DALS : la réaction des internautes est glaçante !

Sophie Davant, 61 ans, s’est glissée dans un justaucorps scintillant pour participer au premier prime de la 14e saison de « Danse avec les stars ». Un moment de fête, de joie et d’élégance… qui a fait tourner bien plus de têtes que prévu. Et pas pour les bonnes raisons ! En effet, certains n’ont pas mâché leurs mots en découvrant la tenue de l’animatrice et journaliste, affirmant « qu’à son âge elle n’avait pas sa place dans un tel vêtement ». Ces réactions soulignent une problématique de plus en plus présente dans notre société : l’âgisme.

Un simple justaucorps, une tempête sur les réseaux sociaux

Tout a commencé par un simple selfie. Sophie Davant, radieuse et fière de sa tenue pour la première émission de « Danse avec les stars », poste sur son compte Instagram un cliché où elle se montre dans sa tenue de danse. L’animatrice partage son enthousiasme avec ses followers : « Première tenue pour le premier prime de DALS. La prochaine fois, je danse ! Enfin… j’essaie de danser ! ». Un message plein de joie, qui aurait dû être salué par tous. Mais malheureusement, à l’ère d’Internet, où la critique est souvent plus facile que le compliment, des commentaires acerbes ont fleuri sous la publication.

Les mots qui ont défiguré cette belle image sont nombreux : « Il faut rester discrète à cet âge », « Vous avez passé l’âge !! », « Ce n’est plus de son âge ! », et pire encore, « Que ne ferait-on pas pour de l’argent ». Cette vague de critiques met en lumière un phénomène bien plus large : l’agisme, cette forme insidieuse de discrimination envers les personnes âgées. La société semble vouloir imposer des règles strictes concernant ce que les femmes (et les hommes) peuvent faire à partir d’un certain âge. Mais qui a décidé que l’âge définissait nos désirs, nos passions et nos choix vestimentaires ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Un vent de révolte contre l’âgisme

Pourquoi Sophie Davant devrait-elle se laisser dicter sa façon de s’habiller ou de vivre sa vie ? Elle a 61 ans, et elle n’a visiblement jamais été aussi radieuse et épanouie. Son engagement à participer à « Danse avec les stars » n’est pas un coup de publicité, c’est simplement l’expression d’un amour de la danse, de la vie, et de la liberté. Alors oui, elle est glamour, et non, ce n’est pas « trop » pour son âge. C’est juste parfait !

Il est grand temps de réécrire les règles. Sophie, tout comme de nombreuses autres femmes (et hommes) de sa génération, prouve que la sensualité et l’envie de vivre ne s’éteignent pas avec les années. Bien au contraire. De plus en plus de femmes célèbres s’élèvent contre cette pression sociale qui veut les cantonner dans des rôles vieillots à partir d’un certain âge. Halle Berry, Emmanuelle Béart, Cécile de France, mais aussi Flavie Flament : toutes ont pris la parole ces dernières années pour affirmer que l’âge n’est pas un frein à la joie de vivre.

L’âgisme : un combat nécessaire

La société a encore beaucoup à apprendre sur le respect des individus à tout âge. L’idée qu’à partir de la cinquantaine, on perd son éclat ou son droit à la sensualité est une idée qui doit être balayée au plus vite. Ce n’est pas en vieillissant qu’on perd notre essence, bien au contraire ! L’âge est un marqueur de vie, d’expérience, de richesse, et non une condamnation.

Alors, à toutes celles et ceux qui osent encore juger l’apparence, les choix vestimentaires et les passions des plus âgés : il est temps de changer de perspective. Sophie Davant, à 61 ans, nous rappelle que l’énergie et la sensualité n’ont pas de date de péremption. Au contraire, elles sont d’autant plus puissantes lorsqu’elles sont vécues pleinement et sans censure.

En partageant sa tenue de danse avec le monde entier, Sophie Davant nous envoie un message fort : à tout âge, on peut être belle, on peut briller, et on peut s’amuser. Danser avec les stars ? Bien sûr, pourquoi pas ! Parce qu’à 61 ans, on peut toujours être une star. C’est ça, la véritable beauté : ne jamais se laisser enfermer dans des cases, et continuer à vivre et à aimer chaque étape de la vie avec passion. Alors, vous aussi dansez, brillez et n’ayez jamais peur d’être vous-même !