Sous le soleil, Elizabeth Hurley (60 ans) affiche sa silhouette

Elizabeth Hurley continue d’afficher une confiance en soi inébranlable. L’actrice, mannequin et productrice britannique a partagé une photo en pièce de bain sur Instagram, capturant l’essence d’un été prolongé malgré l’hiver, et révélant un astuce photo apprise auprès d’un grand nom de la mode.

Une tenue « mob wife » qui met en valeur sa silhouette

Dans cette publication, Elizabeth Hurley pose sur une plage ensoleillée, vêtue d’une pièce de bain léopard avec chaînes dorées, une tendance Y2K « mob wife » (femme de mafieux glamour) qui souligne sa silhouette. Le haut triangle plongeant et le bas, ornés de chaînes et d’attaches métalliques, complètent parfaitement son bronzage et ses cheveux châtains aux reflets blonds.

Quelques jours après avoir fêté Noël en pyjama festif assorti avec son compagnon Billy Ray Cyrus, l’actrice de « Austin Powers » et « Royals » opte donc pour un look estival : maquillage smoky eye signature, eyeliner noir, lèvres nudes et boucles d’oreilles créoles pour une touche d’éclat. La légende ? « Life’s a beach », simple et évocatrice.

L’astuce photo imparable apprise de Steven Meisel

Elizabeth Hurley ne se contente pas de poser : elle livre un conseil issu de son premier shooting pour la couverture américaine de Vogue en 1998, réalisé par le légendaire photographe Steven Meisel. « Meisel m’a appris à quel point le contre-jour est vital pour une photo de plage flatteuse », explique-t-elle. Sur le cliché, elle démontre la technique en s’appuyant contre un palmier de noix de coco, avec la lumière du soleil en arrière-plan qui crée un halo lumineux soulignant sa silhouette et illuminant sa peau. Un hack qu’elle applique « encore aujourd’hui » pour des résultats « parfaits ».

Elizabeth Hurley incarne ainsi une vision du vieillissement glamour et athlétique. Créatrice de sa propre marque, elle multiplie les apparitions en pièces de bain tout au long de l’année. Ce post, partagé fin 2025, inspire des milliers de fans admirant sa beauté sous le soleil.