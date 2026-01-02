Céline Dion brise le silence avec un message bouleversant pour la nouvelle année

Céline Dion a brisé un long silence sur les réseaux sociaux le 31 décembre 2025 avec une vidéo empreinte d’émotion pour accueillir 2026. Vêtue d’un manteau blanc et d’un haut à sequins scintillant, la chanteuse y apparaît lumineuse, adressant ses vœux en anglais, sous-titrés en français.

Un message universel de santé et de paix

« Que cette année vous apporte la santé, le bonheur et la paix dans vos cœurs », déclare-t-elle avec émotion. Elle poursuit avec douceur : « J’espère que vous trouverez du plaisir dans les petites choses, de la force dans les moments difficiles, et de la joie dans les souvenirs avec vos proches ».

Un lien intact avec ses fans

Touchée par les nombreux messages de soutien reçus ces derniers mois, Céline Dion n’oublie pas son public : « Merci de me garder dans vos cœurs, vous êtes toujours dans le mien ». Elle conclut son message avec tendresse : « De ma famille à la vôtre, je vous souhaite une bonne année. Gros bisous ! ».

Entre humour et moments marquants

Quelques jours plus tôt, l’artiste avait surpris ses abonnés en se déguisant en Grinch pour Noël 2025, interprétant « All By Myself » avec autodérision. Sa dernière apparition publique remontait à l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle avait bouleversé les spectateurs avec une interprétation de « L’Hymne à l’amour ». Malgré sa pause artistique entamée en 2022 en raison du syndrome de la personne raide, Céline Dion entretient ainsi le lien avec son public.

Une vague de soutien et d’admiration

La vidéo a rapidement généré des millions de vues et de réactions. Les fans saluent sa force : « Reine ! Ton courage nous inspire ». Des célébrités lui ont également témoigné leur affection. Pour beaucoup, Céline incarne un symbole d’espoir pour les personnes atteintes de maladies chroniques.

Une année placée sous le signe de l’amour

Maman de René-Charles (24 ans) et des jumeaux Eddy et Nelson (15 ans), Céline évoque sa famille comme sa source de lumière. Si aucun retour sur scène n’est annoncé pour l’instant, son message rayonne de sérénité et d’optimisme, laissant présager une année douce et tournée vers l’essentiel.

À travers cette prise de parole, Céline Dion rappelle que, même dans l’épreuve, la bienveillance et le partage demeurent essentiels. Sans promesses ni annonces spectaculaires, elle offre à ses fans ce qu’elle a de plus précieux : sa voix, sa sensibilité et un message d’espoir universel.