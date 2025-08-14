« Je ne pensais pas au danger » : Kourtney Kardashian critiquée sur la sécurité de son fils

Récemment, Kourtney Kardashian Barker a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux après avoir été vue à bord d’un petit bateau à Coeur d’Alene, dans l’Idaho, avec son fils de 21 mois, Rocky Thirteen Barker, sans gilet de sauvetage. Alors que le nombre de noyade explose chaque été, cette scène a choqué le monde entier.

Les règles de sécurité en Idaho

La loi de l’État de l’Idaho est explicite : tout enfant de moins de 14 ans doit porter un gilet de sauvetage homologué à bord d’un bateau de 19 pieds (5,8 m) ou moins lorsque celui-ci est en mouvement ou sous moteur. Cette réglementation vise à réduire les risques de noyade, même dans des conditions calmes ou sur de petites embarcations.

Pourtant, Kourtney, l’aînée des enfants Kardashian, n’a pas été très assidue. Sur un cliché, qui se voulait attendrissant, on la voit avec son fils dans les bras sur un bateau. Problème ? Il a le strict minimum sur son corps fragile. Son petit garçon n’a ni chapeau, ni gilet de sauvetage. Ce qui relève du bon sens chez de nombreux parents n’a pas fait tilt chez la star de télé réalité, jugée « inconsciente » par une horde d’internautes.

Les internautes réagissent vivement

Kourtney Kardashian Barker, suivie par 283,4 millions de personnes sur Instagram, a reçu une avalanche de commentaires. « Child endangerment per Idaho law » (« Mise en danger d’enfant selon la loi »). « C’est tellement dangereux pour l’enfant ». Certains ont pointé ce qu’ils perçoivent comme une contradiction : protéger l’image de l’enfant sur internet, mais pas physiquement sur l’eau.

Choqués par un tel oubli, les internautes se sont empressés de rappeler les fondements de la loi de l’Idaho sans pour autant l’accuser d’être une « mauvaise mère ». C’était plus un rappel de sécurité.

La réponse de Kourtney Kardashian Barker

Face à la polémique, Kourtney Kardashian Barker a annoncé dès le lendemain avoir acheté un gilet de sauvetage Stohlquist « Infant », d’une valeur de 69,99 $, pour son fils.

« Merci de m’avoir rendue attentive à certains dangers. J’espère que cela aidera d’autres mamans à prendre conscience des risques liés au bateau sans gilet », a-t-elle écrit.

Des vacances en famille

Cette sortie faisait partie de vacances en Idaho, aux côtés de son mari Travis Barker, batteur du groupe Blink-182, et d’Atiana De La Hoya, belle-fille du musicien. L’absence des autres enfants du couple et de leurs précédentes unions a été remarquée par les fans.

Un rappel important sur la sécurité nautique

Les autorités locales et la Garde côtière américaine rappellent que le port d’un gilet de sauvetage est l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir les noyades. Les accidents peuvent survenir même par beau temps et sur des eaux calmes.

L’incident met en lumière la nécessité d’une vigilance constante en matière de sécurité nautique, particulièrement pour les jeunes enfants. Les lois comme celle en vigueur en Idaho ne visent pas à restreindre, mais à protéger, afin d’éviter des drames évitables.