Dans le nouveau clip de KATSEYE intitulé « Gabriela », Jessica Alba fait une apparition remarquée en costume rouge éclatant. La vidéo adopte une esthétique inspirée des telenovelas latino-américaines, teintée de couleurs dramatiques et de gestes amplifiés, et c’est elle qui donne le ton. Sur son compte Instagram, l’actrice a partagé des clichés exclusifs des coulisses, dévoilant un brushing spectaculaire et un look soigné, suscitant l’enthousiasme immédiat de ses fans.

Un look affirmé

En costume rouge flamboyant, épaules structurées et attitude assurée, Jessica Alba transforme la notion de tailleur. Son brushing volumineux, parfaitement lissé, ajoute une touche de sophistication moderne au style classique. Sur les images privées de tournage, elle incarne l’élégance audacieuse. Cette version glamour de la power woman propulse le costume traditionnel dans une nouvelle ère.

Des fans en délire

Les réactions affluent depuis la mise en ligne des photos de tournage. Les commentaires expriment un mélange d’admiration et de surprise face à son style flamboyant et raffiné. Sur TikTok, un extrait a généré des milliers de likes. Les fans évoquent aussi l’impact visuel du costume, le qualifiant de « knockout » dès les premières secondes du clip. Pour beaucoup, c’est le look le plus marquant du projet.

Glamour et influence rétro

Le clip s’inspire du rythme dramatique des feuilletons hispaniques. Jessica Alba y incarne la PDG charismatique de Gabriela Enterprises, une figure puissante qui confère à l’ensemble une dimension cinématographique affirmée. Son costume rouge devient un symbole : un mélange de glamour, d’autorité et de modernité.

Son apparition dans ce clip ne se limite pas à un simple caméo. Elle s’inscrit dans une volonté de recréer un univers visuel sophistiqué, à la croisée de l’élégance et de la nostalgie rétro. Les couleurs vives, le brushing impeccable et le tailleur « radical » contribuent à une relecture contemporaine du costume, en phase avec l’engouement pour les looks puissants et visuellement marquants.

Toujours à l’aise devant la caméra, Jessica Alba prouve ainsi à nouveau qu’elle est une femme de style capable de marquer les esprits. Dans « Gabriela », elle incarne une force tranquille, une élégance naturelle qui transcende le glamour superficiel. Pour ses fans et les passionnés de mode, ce costume rouge représente une nouvelle définition du chic au féminin.