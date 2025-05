Un moment rare : Meghan Markle partage des clichés émouvants de Harry et des enfants

Le 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry se disaient « oui » dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Sept ans plus tard, c’est dans un esprit de simplicité et de tendresse que le couple a choisi de célébrer cet anniversaire si symbolique.

Des images jamais vues, dévoilant une vie de famille apaisée

Meghan Markle, habituellement discrète, a surpris les internautes en dévoilant sur son compte Instagram une série de clichés inédits, illustrant leur vie de famille avec Archie et Lilibet. La publication, sobrement légendée « Sept ans de mariage. Une vie entière d’histoires », a pris la forme d’un tableau de souvenirs : des photos en noir et blanc, des clichés couleurs, figés sur un grand panneau en liège comme un carnet intime d’instants choisis.

On y découvre Meghan et Harry accroupis auprès de leurs enfants, souriants, complices. Certaines photos remontent aux premiers mois d’Archie et de Lilibet, et dévoilent, pour la première fois, leurs visages dans un cadre familial. Un cliché en particulier a marqué les internautes : celui d’Archie, alors petit garçon, déposant un baiser tendre sur la tête de sa petite sœur. La scène, capturée en 2022, respire l’authenticité et l’amour familial.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Un message d’amour et de gratitude

Dans la légende de sa publication, Meghan Markle adresse aussi quelques mots à leur communauté de soutien : « Merci à vous tous (que vous soyez à nos côtés ou à distance) qui nous avez aimés et soutenus tout au long de notre histoire d’amour — nous vous apprécions. Joyeux anniversaire ! ». Un message qui sonne comme une déclaration sincère, au-delà du protocole royal et des apparitions publiques.

Des images rares dans un quotidien préservé

Depuis leur départ de la famille royale britannique et leur installation en Californie, Meghan et Harry ont choisi de protéger la vie privée de leurs enfants. Si quelques images d’Archie et de Lilibet ont été partagées dans leur documentaire Netflix ou lors d’événements ponctuels, les clichés où leurs visages sont visibles restent exceptionnels. Cette nouvelle série de photos marque donc une inflexion dans la communication du couple : celle d’un désir de partage maîtrisé, mais plus ouvert.

Une relation plus forte que jamais

Parmi les images dévoilées, on retrouve également plusieurs photos du couple seul : enlacés, main dans la main, riant ou se regardant tendrement. Des instantanés qui montrent un amour qui semble intact, malgré les épreuves, les critiques et la pression médiatique. Leur complicité transparaît dans chaque cliché, comme une réponse silencieuse aux nombreuses polémiques qui ont jalonné leur parcours.

Un geste rare, mais significatif

Cette publication n’est pas qu’un hommage personnel. Elle participe aussi à reconstruire une image plus humaine du couple Sussex, loin des tensions avec la Couronne ou des controverses médiatiques. À travers ces clichés, Meghan Markle semble vouloir montrer ce qu’elle défend depuis le début : l’importance des liens familiaux, de l’amour simple, et de la protection de ce qui compte vraiment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

À l’occasion de leur septième anniversaire de mariage, Meghan Markle et le prince Harry ont ainsi offert à leurs admirateurs bien plus que des images : une parenthèse d’émotion, une tranche de vie authentique et rare, partagée avec pudeur. Une manière douce et élégante de rappeler que derrière les titres, les débats et les documentaires, il reste une famille, unie et profondément attachée à ses valeurs.