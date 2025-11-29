Cette tenue improbable de Kim Kardashian à la plage divise les internautes

Kim Kardashian a dernièrement choqué en se baignant de nuit dans l’océan de Rio de Janeiro vêtue d’une robe d’archive Alexander McQueen de 2003, une pièce couture translucide inspirée des naufrages. Ce choix mode, partagé sur Instagram lors de la promo de sa série « All’s Fair », a provoqué à la fois des critiques et des éloges sur les réseaux sociaux.

Un hommage théâtral à McQueen

La robe nude « en chiffon », avec la partie haute façon corset et le bas effiloché, provient de la collection printemps-été 2003 d’Alexander McQueen, thématisée autour de l’océan et des survivantes de naufrage. Exposée au MET en 2011, elle recréait un film du défilé où un mannequin sombrait dans les vagues, un clin d’œil que Kim a littéralement incarné en s’immergeant cheveux plaqués et maquillage nude.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian (@kimkardashian)

Des réactions entre admiration et stupeur

Sur Instagram, les commentaires oscillent entre fascination pour ce « shipwreck glamour » et inquiétudes : sa sœur Khloé l’a traitée – avec humour – de « freak » (monstre) pour nager de nuit dans l’obscurité, tandis que d’autres s’alarment pour « la pièce rare ». Certaines personnes saluent « l’audace mode », d’autres dénoncent « le gaspillage d’une archive précieuse ».

Une passion récurrente pour les archives couture

Kim affectionne les pièces McQueen historiques, comme « l’oyster dress » portée aux Oscars 2020. Ce bain à Rio prolonge sa quête de vintage, mêlant John Galliano, Tom Ford et Givenchy, transformant la mode en performance immersive malgré les controverses.

Au-delà du buzz, cette apparition aquatique de Kim Kardashian ravive un débat sur la place de la mode d’archive dans la pop culture. Entre hommage artistique, stratégie de communication millimétrée et goût prononcé pour la provocation visuelle, Kim brouille une fois de plus les frontières entre performance. Qu’on y voie un geste audacieux ou un caprice extravagant, son plongeon nocturne rappelle surtout à quel point chaque apparition de Kim agite le paysage médiatique.