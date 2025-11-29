La tenue avec laquelle elle joue au tennis fascine les internautes

Isidora (@isidorapjv), coach de tennis certifiée et mannequin, enflamme Instagram avec ses vidéos où elle enchaîne les échanges en robe à paillettes bleu et rouge. Cette tenue, mêlant sport et glamour, cumule des milliers de likes et commentaires admiratifs.

Une robe pailletée qui défie les codes du court

Avec ses 65 000 abonnés, Isidora (@isidorapjv) poste régulièrement des sessions de tennis filmées en Floride ou aux Hamptons, où sa robe scintillante bleu-rouge capte la lumière à chaque mouvement. Loin des tenues classiques, ce choix vestimentaire transforme presque le terrain en podium, associant fluidité et éclat pour un effet visuel hypnotisant.

Le mélange sportswear et soiréiste qui viralise

Ses Reels montrent des smashes précis et des échanges intenses sans entraver sa liberté de mouvement, prouvant que paillettes riment avec performance. Les commentaires fusent : « Tennis queen », « Look iconique », soulignant comment Isidora (@isidorapjv) repousse les frontières entre athlétisme et mode.

En mêlant audace stylistique et maîtrise sportive, Isidora (@isidorapjv) s’impose comme une figure à part dans l’univers du tennis sur les réseaux sociaux. Sa robe pailletée, devenue sa signature, illustre une nouvelle manière d’aborder le sport : plus libre, plus créative, résolument tournée vers l’expression personnelle. Entre performance et esthétique, elle inspire une communauté qui voit en elle la preuve qu’il est possible de redéfinir les codes – et de briller, littéralement, sur tous les terrains.