Vanessa Hudgens confie l’envers inattendu de sa nouvelle vie de maman

Fabienne Ba.
@vanessahudgens/Instagram

De l’actrice « fêtarde » immortalisée sur les tables en pièce de bain à la mère de famille qui passe les Fêtes à la maison avec un nouveau-né : Vanessa Hudgens vient de partager un contraste saisissant de son quotidien. Sur Instagram, elle confie avec humour et émotion l’envers de sa nouvelle vie de maman, loin des paillettes mais riche d’un autre type de joie.

De la fête non-stop au cocooning

Dans sa publication, l’actrice américaine Vanessa Hudgens explique qu’elle n’a ni fait de soirées de fin d’année ni vraiment quitté la maison pendant les Fêtes en 2025. La raison ? Une réalité que beaucoup de jeunes parents reconnaissent : la vie avec un nouveau-né. Pour illustrer ce constat, elle partage une ancienne photo d’elle, en pièce de bain rose fluo, dans une ambiance de fête, clin d’œil à une période où ses fins d’année rimaient davantage avec dancefloor qu’avec couches et biberons.

Un contraste qui ne se veut toutefois pas une règle absolue : devenir mère n’implique pas de renoncer à sortir, à faire la fête ou à s’amuser. Il souligne le fait que, pour beaucoup de femmes, l’arrivée d’un bébé bouleverse profondément le quotidien, en particulier dans les premières semaines, le temps de trouver un nouvel équilibre.

Une nostalgie tendre, sans regret

Plus que de la simple mélancolie, son message respire la tendresse pour la femme qu’elle était et celle qu’elle est devenue. En écrivant « De ça à mère de deux enfants… Quel voyage », Vanessa Hudgens reconnaît la distance parcourue sans renier son passé. Elle ne glorifie ni l’avant, ni l’après : elle raconte un chemin, avec ses sacrifices (moins de sorties, plus de nuits courtes) et ses récompenses intimes. Cette façon d’accepter la nostalgie sans culpabilité envoie un message rassurant à toutes celles et ceux qui se sentent parfois tiraillés entre leur « vie d’avant » et leur nouvelle identité de parent.

Une maternité construite à deux

Depuis 2020, Vanessa Hudgens partage sa vie avec le joueur de baseball Cole Tucker, rencontré après sa période « High School Musical », loin des projecteurs Disney. Fiancés puis mariés en 2023, ils accueillent un premier enfant à l’été 2024, puis un deuxième un an plus tard. Cette temporalité serrée explique aussi l’intensité de son quotidien et la fatigue qu’elle évoque en filigrane.

En officialisant elle-même ses grossesses et ses accouchements sur les réseaux sociaux, Vanessa Hudgens garde le contrôle sur son récit et montre une famille en construction, soudée, mais réaliste sur ce que cela implique.

Un message qui parle à toute une génération

En partageant sans filtre qu’elle a « juste » passé les Fêtes chez elle avec un bébé, Vanessa Hudgens brise l’image parfaite des vacances de stars toujours en voyage ou en soirée mondaine. Son post fait écho à une génération de jeunes parents qui regardent leurs photos d’avant avec un sourire mi-amusé, mi-nostalgique, tout en sachant qu’ils ne reviendraient pas en arrière. Son « Quel voyage » résume cette ambivalence : la maternité ne signifie pas la fin de soi, mais une transformation profonde, parfois épuisante, souvent bouleversante, et finalement, pour elle, profondément choisie.

À travers cette confession simple et sincère, Vanessa Hudgens rappelle ainsi que derrière les images glamour se cachent aussi des réalités ordinaires, faites de renoncements temporaires et de bonheurs plus discrets. Pour Vanessa Hudgens, ce « voyage » n’efface pas la femme qu’elle a été : il l’enrichit d’une nouvelle dimension, plus ancrée.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
« Elles ont toutes des abdos » : ces athlètes font sensation en tenues festives

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Elles ont toutes des abdos » : ces athlètes font sensation en tenues festives

Sur Instagram, un post récemment partagé par Kylie Dickson (@kylie_dickson) fait actuellement le buzz : des athlètes, membres...

« J’ai déjà embrassé des filles” : la révélation de Kate Winslet qui fait parler

L'actrice et productrice britannique Kate Winslet fait dernièrement parler d’elle avec une révélation sur ses débuts amoureux, qui...

« Chaque femme est libre de… » : la vision inspirante du féminisme selon Miss France 2026

Depuis son couronnement, Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, ne cesse d’attirer l’admiration du public. À seulement 23 ans,...

« Elle vieillit sublimement » : Sofia Vergara rayonne dans un look minimaliste et chic

Dans un esprit de Fêtes, Sofia Vergara a une fois de plus captivé ses fans avec une élégance...

« Absolument magnifique » : la tenue bleue de Victoria Beckham est très commentée sur les réseaux sociaux

Victoria Beckham a récemment enflammé les débats lors du mariage d'Holly Ramsay, fille du célèbre chef Gordon Ramsay,...

« Quel corps ! » : Jennifer Lopez fait sensation dans une robe sculpturale rouge

Jennifer Lopez illumine les Fêtes dans une robe rouge moulante qui sculpte son corps. Pour Noël, l'actrice, chanteuse,...