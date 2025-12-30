Vanessa Hudgens confie l’envers inattendu de sa nouvelle vie de maman

De l’actrice « fêtarde » immortalisée sur les tables en pièce de bain à la mère de famille qui passe les Fêtes à la maison avec un nouveau-né : Vanessa Hudgens vient de partager un contraste saisissant de son quotidien. Sur Instagram, elle confie avec humour et émotion l’envers de sa nouvelle vie de maman, loin des paillettes mais riche d’un autre type de joie.

De la fête non-stop au cocooning

Dans sa publication, l’actrice américaine Vanessa Hudgens explique qu’elle n’a ni fait de soirées de fin d’année ni vraiment quitté la maison pendant les Fêtes en 2025. La raison ? Une réalité que beaucoup de jeunes parents reconnaissent : la vie avec un nouveau-né. Pour illustrer ce constat, elle partage une ancienne photo d’elle, en pièce de bain rose fluo, dans une ambiance de fête, clin d’œil à une période où ses fins d’année rimaient davantage avec dancefloor qu’avec couches et biberons.

Un contraste qui ne se veut toutefois pas une règle absolue : devenir mère n’implique pas de renoncer à sortir, à faire la fête ou à s’amuser. Il souligne le fait que, pour beaucoup de femmes, l’arrivée d’un bébé bouleverse profondément le quotidien, en particulier dans les premières semaines, le temps de trouver un nouvel équilibre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Une nostalgie tendre, sans regret

Plus que de la simple mélancolie, son message respire la tendresse pour la femme qu’elle était et celle qu’elle est devenue. En écrivant « De ça à mère de deux enfants… Quel voyage », Vanessa Hudgens reconnaît la distance parcourue sans renier son passé. Elle ne glorifie ni l’avant, ni l’après : elle raconte un chemin, avec ses sacrifices (moins de sorties, plus de nuits courtes) et ses récompenses intimes. Cette façon d’accepter la nostalgie sans culpabilité envoie un message rassurant à toutes celles et ceux qui se sentent parfois tiraillés entre leur « vie d’avant » et leur nouvelle identité de parent.

Une maternité construite à deux

Depuis 2020, Vanessa Hudgens partage sa vie avec le joueur de baseball Cole Tucker, rencontré après sa période « High School Musical », loin des projecteurs Disney. Fiancés puis mariés en 2023, ils accueillent un premier enfant à l’été 2024, puis un deuxième un an plus tard. Cette temporalité serrée explique aussi l’intensité de son quotidien et la fatigue qu’elle évoque en filigrane.

En officialisant elle-même ses grossesses et ses accouchements sur les réseaux sociaux, Vanessa Hudgens garde le contrôle sur son récit et montre une famille en construction, soudée, mais réaliste sur ce que cela implique.

Un message qui parle à toute une génération

En partageant sans filtre qu’elle a « juste » passé les Fêtes chez elle avec un bébé, Vanessa Hudgens brise l’image parfaite des vacances de stars toujours en voyage ou en soirée mondaine. Son post fait écho à une génération de jeunes parents qui regardent leurs photos d’avant avec un sourire mi-amusé, mi-nostalgique, tout en sachant qu’ils ne reviendraient pas en arrière. Son « Quel voyage » résume cette ambivalence : la maternité ne signifie pas la fin de soi, mais une transformation profonde, parfois épuisante, souvent bouleversante, et finalement, pour elle, profondément choisie.

À travers cette confession simple et sincère, Vanessa Hudgens rappelle ainsi que derrière les images glamour se cachent aussi des réalités ordinaires, faites de renoncements temporaires et de bonheurs plus discrets. Pour Vanessa Hudgens, ce « voyage » n’efface pas la femme qu’elle a été : il l’enrichit d’une nouvelle dimension, plus ancrée.