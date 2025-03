Sydney Sweeney sublime en robe rétro ultra flatteuse

Sydney Sweeney continue de captiver, aussi bien sur les écrans que sur Instagram. Le 29 mars 2025, l’actrice américaine a partagé une série de photos qui a rapidement enflammé la toile. Sur un décor de dunes dorées, la star révélée par la série « Euphoria » s’est montrée plus radieuse que jamais dans une robe vintage à l’allure terriblement flatteuse.

Un look rétro qui fait mouche

Vêtue d’une pièce Dior issue des archives des années 2000, Sydney Sweeney prouve une fois de plus qu’elle maîtrise l’art de la mode. Cette robe courte, près du corps, mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Son imprimé monogramme rose pâle et son décolleté plongeant structuraient la tenue avec un savant équilibre entre glamour et raffinement.

Ajoutant une touche espiègle, Sydney portait un bob assorti pour un total look pastel à l’allure rétro chic. Ses cheveux légèrement ondulés, laissés au naturel, et un maquillage nude soulignaient cette esthétique printanière douce et solaire. Une véritable leçon de style, simple et percutante.

Une actrice en pleine ascension

Si Sydney Sweeney séduit par ses choix mode, elle n’en oublie pas sa carrière, qui prend un tournant impressionnant. Après « Euphoria », « The White Lotus », « Tout sauf toi » et « Immaculée », elle enchaîne les projets d’envergure. En 2025, elle tiendra l’un des rôles principaux dans « La Femme de Ménage », adaptation du roman à succès de Freida McFadden, aux côtés d’Amanda Seyfried et Michele Morrone.

Dans ce thriller psychologique, elle incarnera Millie, une jeune femme aux zones d’ombre, plongée dans une famille mystérieuse aux secrets bien gardés. Un rôle intense qui devrait encore asseoir son statut d’actrice capable de tout jouer, du drame psychologique à la comédie romantique.

Égérie Miu Miu, Sydney Sweeney s’affirme aussi comme une figure incontournable de la mode contemporaine. À travers ses apparitions publiques et ses publications, elle impose ainsi son style, oscillant entre glamour vintage et fraîcheur moderne. Sa tenue Dior en est le parfait exemple : un clin d’œil aux années 2000 revisité avec sophistication.