« Elles ont toutes des abdos » : ces athlètes font sensation en tenues festives

Sur Instagram, un post récemment partagé par Kylie Dickson (@kylie_dickson) fait actuellement le buzz : des athlètes, membres des Dallas Cowboys Cheerleaders, illuminent les Fêtes dans des tenues festives. La légende « The most wonderful time of the year ✨🎅🏼❤️ #dallascowboyscheerleaders » (La plus belle période de l’année) a propulsé ces images en tête des tendances.

Des cheerleaders athlètes qui brillent sous les lumières de Noël

Ces pom-pom girls emblématiques des Dallas Cowboys (une série documentaire est disponible sur Netflix) portent des tenues hivernales ultra festives : paillettes scintillantes, touches de rouge et vert sapin, coupes ajustées. Elles ont toutes des abdos visibles, résultat d’un entraînement quotidien intense, de chorégraphies exigeantes et d’une discipline de fer propre aux athlètes professionnelles. Le cliché capture leur énergie festive : sourires radieux, poses dynamiques et cohésion d’équipe.

Rappel important : ce sont des sportives de haut niveau, dont le corps est façonné par des heures de préparation physique – pas un standard à atteindre. Le plus important reste de se sentir bien dans son corps, de porter ce qui nous fait plaisir et de se rappeler que la beauté ne se résume jamais à un ventre plat ou des abdominaux dessinés.

 

Un look Noël qui cartonne sur les réseaux sociaux

La publication récolte des milliers de likes et commentaires enthousiastes. Les internautes adorent ce mélange tenue de Noël glamour + athlétisme : « Elles ont toutes des abdos, c’est dingue ! Joyeux Noël ! », « Meilleur combo Fêtes + fitness pro », « Ces athlètes sont des reines, look parfait ! ».

Derrière l’admiration, un message important s’impose : attention aux comparaisons. Ces femmes sont des sportives professionnelles, entraînées au quotidien, et leur physique reflète des années de travail, de discipline… Chaque corps est unique et mérite d’être célébré. Pas besoin d’avoir des abdominaux dessinés pour être belle, confiante ou élégante en tenue de Fêtes – ni à Noël, ni le reste de l’année.

En résumé, les Cheerleaders des Dallas Cowboys prouvent qu’on peut allier fête et performance sportive. Leur secret ? Une routine adaptée à leur métier d’athlètes. Pour nous, l’inspiration est simple : Noël célèbre tous les corps !

