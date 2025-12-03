À 45 ans, Venus Williams rayonne dans ses photos de fiançailles

La joueuse de tennis américaine Venus Williams a récemment partagé sur Instagram des photos inédites de ses fiançailles avec l’acteur et producteur italien Andrea Preti, survenues le 31 janvier 2025, légendées « Engaged 1/31/25💫 » (Fiancés le 31/01/2025).

Le couple et la demande en mariage

Venus Williams et Andrea Preti se sont liés romantiquement l’été dernier, officialisant lors de la Fashion Week de Paris en février 2025 avec des apparitions complices. La demande, gardée secrète a finalement été révélée après la victoire de Venus Williams au Mubadala Citi DC Open le 22 juillet 2025, où elle portait deux bagues en diamant.

Sur les photos de ses fiançailles partagées sur Instagram, Venus Williams, vêtue d’une robe halter blanche, pose radieuse aux côtés d’Andrea Preti dans un décor tropical avec leur chien Harry, offrant une rare incursion personnelle pour la septuple vainqueure de Grand Chelem. Ces images soulignent son bonheur et capturent leur complicité, Andrea Preti en chemise léopard puis blanche.

Soutien décisif pour son retour au tennis

Andrea Preti a joué un rôle clé dans le comeback de Venus, la motivant lors des entraînements exigeants qu’elle compare à « un 9 à 5 en courant constamment », évitant les moments de relâche. Présent à ses matchs, il l’a poussée à persévérer après plus d’un an d’absence, renforçant sa détermination pour 2026 avec un engagement à l’ASB Classic en Nouvelle-Zélande.

Réactions enthousiastes des fans

Ce carrousel de photos a récolté près de 175 000 likes, avec des commentaires comme « Félicitations! L’amour vous va si bien » ou encore « Vous rayonnez de bonheur ». La joueuse de tennis américaine Coco Gauff a réagi avec des cœurs, tandis que certains fans de Venus Williams notent son « glow post-fiançailles », contrastant avec sa discrétion habituelle sur sa vie privée.

En résumé, Venus Williams brille dans ces photos de fiançailles, fusionnant amour, sport et élégance avec Andrea Preti. Ce partage intime inspire, marquant un chapitre radieux pour la légende du tennis après un comeback triomphal.