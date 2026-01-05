Search here...

„Mrożone usta” – trend na mroźne usta, który podkreśla zimę

Makijaż
Tatiana Richard
Melissa Di Rocco/Unsplash

Mrożone usta – te kultowe perłowe usta z lat 2000. – powracają jako must-have w zimowym trendzie. Od TikToka po wybiegi, rozgrzewają one mroźny sezon mroźnym akcentem, który jest jednocześnie retro i nowoczesny. Zainspirowane kultowymi stylizacjami Britney Spears i Kate Moss, oferują lodowaty połysk idealny na święta… lub po prostu na stylowe stawienie czoła mrozom.

Bardzo pożądane dziedzictwo Y2K

Spopularyzowane pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku, matowe usta łączą opalizujący połysk z lekko metalicznym wykończeniem. Christina Aguilera, Paris Hilton i Brandy uczyniły z nich swój charakterystyczny look, w przeciwieństwie do dominujących dziś matowych faktur. Ten powrót do łask trafia do nowego pokolenia, tęskniącego za odważną, popową erą.

Lodowaty połysk idealny na zimę

Efekt? Subtelnie „zamrożone” usta ze srebrnymi lub lekko niebieskawymi refleksami. Idealne do podkreślenia jasnej cery zimą lub dopełnienia wieczorowego makijażu. W połączeniu z makijażem smoky eye lub matowymi rzęsami, dodają odrobiny zimowego blasku, nie przesadzając.

Krótkie instrukcje w 3 krokach

  1. Przygotuj swoje usta, nakładając na nie odżywczy balsam.
  2. Narysuj kontury ołówkiem w kolorze nude, zbliżonym do odcienia Twojej skóry.
  3. Nałóż perłowy błyszczyk lub mieniący się olejek do ust.
  4. Stuknij, aby uzyskać nieklejącą, „szklistą” powierzchnię.

Dodatkowo: delikatny peeling cukrowy przed aplikacją podkreśli lustrzany blask skóry.

Produkty gwiazdorskie do przyjęcia

Aby zabłysnąć i nie popełnić błędu, skup się na:

  • Olejek do ust Rare Beauty Shimmering Lip Oil
  • Charlotte Tilbury Pillow Talk (wersja perłowa)
  • Błyszczyk NYX Butter Gloss Shimmer dla osób z ograniczonym budżetem

Rozważ połączenie trwałej kredki z nabłyszczającym top coatem, aby zapobiec rozmazywaniu. A jeśli szukasz opcji wegańskich lub ekologicznych, Sephora ma wiele odpowiedzialnych propozycji.

Dlaczego (nadal) je kochamy

Oprócz natychmiastowego efektu powiększenia, matowe usta nawilżają usta zimą. Ten uniwersalny trend pasuje do każdego kształtu twarzy i stylu. Wbrew pozorom, nie jest to tylko chwilowa moda: jego powrót, zmodernizowany dzięki lżejszym teksturom i subtelnym odcieniom, obiecuje mu miejsce na długo po zimie.

Na styku nostalgii i nowoczesności, matowe usta stały się czymś więcej niż tylko nawiązaniem do lat 2000. Odświeżone, z komfortowymi formułami i subtelniejszymi refleksami, ucieleśniają świetliste, wyraziste i kojące piękno w samym sercu zimy.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
Brokat do ciała znów jest w modzie: oto dlaczego mówimy tak!

