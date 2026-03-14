Ta amerykańska modelka, będąca w ciąży z drugim dzieckiem, pokazuje swój ciążowy brzuszek.

Léa Michel
Amerykańska modelka Sofia Richie, będąca w ciąży z mężem, dyrektorem generalnym Atlantic Music Group Elliotem Grainge, spodziewa się drugiego dziecka. Pokazuje swój ciążowy brzuszek na nowych selfie na Instagramie, a także nowy kolor włosów.

Naturalne selfie i zaokrąglony brzuch

Sofia Richie Grainge niedawno opublikowała na Instagramie kilka selfie w lustrze, na których unosi białą koszulkę, dumnie odsłaniając rosnący brzuszek. Ubrana w szary sweter i okulary przeciwsłoneczne, pozuje z kopertówką w panterkę w dłoni, w swobodnej i autentycznej scenerii, odzwierciedlającej jej codzienne życie przyszłej mamy. Podpis „Wielkie plany” towarzyszy tym zdjęciom, sugerując zarówno jej ciążę, jak i osobiste plany.

Nowy odcień karmelu dla jej włosów

Dawna ikoniczna blondynka ma teraz odcień „karmelizowanego brązu”, ciepły i świetlisty brąz. Ta metamorfoza idealnie uzupełnia jej minimalistyczny styl, dodając odrobinę delikatności jej wizerunkowi promiennej mamy. Fani oklaskują tę zmianę, która elegancko podkreśla jej ciążowy brzuszek.

Rodzina, która rośnie z radością

Sofia i Elliot Grainge, rodzice Eloise, urodzonej w maju 2024 roku, ogłosili swoją drugą ciążę w październiku 2025 roku, publikując selfie w lustrze. Od tego czasu modelka regularnie dokumentuje swoją podróż zdjęciami, takimi jak te z grudnia, na których para porównywała swoje brzuszki, czy te z listopada, z okazji piątego miesiąca ciąży. Te posty inspirują wiele przyszłych matek swoją naturalnością i pozytywnym nastawieniem.

Wspólna, niesfiltrowana podróż macierzyństwa

Sofia Richie Grainge doskonale celebruje zmiany swojego ciała z pewnością siebie, łącząc luźne stroje z spontanicznymi zdjęciami, które bez zbędnego udziwniania eksponują jej ciążowy brzuszek. Jej podejście w mediach społecznościowych wzmacnia jej wizerunek jako ikony nowoczesności, łączącej modę, rodzinę i autentyczność.

Pokazując swój ciążowy brzuszek i nową, karmelową fryzurę, Sofia Richie Grainge emanuje zaraźliwą i stylową radością w drugiej ciąży. Ta modelka-mama inspiruje swoim naturalnym wdziękiem miesiąc po miesiącu.

Na Tygodniu Mody modelka Emeline Hoareau uosabia nowe oblicze „średniego rozmiaru"

