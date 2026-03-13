Na Tygodniu Mody modelka Emeline Hoareau uosabia nowe oblicze „średniego rozmiaru”

Na międzynarodowych wybiegach niektórym modelkom udaje się zrobić niezapomniane wrażenie już od pierwszego występu. Tak jest w przypadku Emeline Hoareau, młodej modelki z wyspy Reunion, która przyciąga uwagę podczas Tygodni Mody. Z jej sylwetką średniej wielkości i charyzmą na wybiegu, uosabia pokolenie modelek, które dąży do poszerzenia reprezentacji typów sylwetek w branży modowej.

Znany występ na kilku wybiegach

Emeline Hoareau szybko zyskała sławę na kilku ostatnich pokazach mody. Chodziła dla wielu międzynarodowych domów mody i marek podczas Tygodni Mody w Mediolanie i Paryżu. Jednym z jej najbardziej znaczących występów był pokaz Givenchy, gdzie prezentowała sukienkę o dopasowanym kroju z nadrukiem w panterkę. Brała również udział w pokazach takich marek jak BOSS i Jacquemus, umacniając swoją obecność w kilku największych stolicach mody.

Czym jest modelowanie „średnie”?

Termin „midsize” jest używany w branży modowej w odniesieniu do modelek, których wymiary mieszczą się pomiędzy rozmiarami tradycyjnie prezentowanymi na wybiegach a rozmiarami tzw. modelek „plus size”. W rzeczywistości modelki te często prezentują sylwetki zbliżone do przeciętnego konsumenta. Rozwój modelek „midsize” wpisuje się w szerszy trend w branży modowej, która od kilku lat stara się dywersyfikować profile kobiet prezentowanych w kampaniach i na wybiegach.

Widoczność w branży jest nadal ograniczona

Pomimo tych zmian, różnorodność sylwetek pozostaje tematem rzadko poruszanym w branży modowej. Liczne badania i analizy pokazują, że większość modelek na międzynarodowych wybiegach jest nadal bardzo szczupła, co ogranicza reprezentację innych typów sylwetki. Pojawienie się modelek średniej wielkości, takich jak Emeline Hoareau, jest zatem często postrzegane jako oznaka postępu, nawet jeśli te modelki wciąż są stosunkowo rzadkie na niektórych pokazach mody.

Nowa generacja modeli

Emeline Hoareau jest częścią szerszego ruchu, którego siłą napędową są inne modelki, które pomagają zmieniać standardy piękna w modzie. Wśród postaci często cytowanych w tym ruchu znajdują się modelki takie jak Paloma Elsesser, Ashley Graham i Precious Lee, które przyczyniły się do zwiększenia widoczności różnorodnych typów sylwetki. Pojawienie się nowych twarzy, takich jak Emeline Hoareau, pokazuje, że te transformacje wciąż postępują w branży.

Dzięki swoim znaczącym występom na Tygodniach Mody, Emeline Hoareau stopniowo umacnia swoją pozycję jako jedna z nowych twarzy modelingu średniej wielkości. Jej obecność na wybiegach odzwierciedla wciąż stopniową ewolucję branży modowej w kierunku bardziej zróżnicowanej reprezentacji sylwetek i tożsamości.