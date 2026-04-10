„Piękna i wolna”: ta 62-letnia australijska modelka wciąż inspiruje.

Australijska bizneswoman, modelka i aktorka Elle Macpherson jest prominentną postacią w branży modowej. Nadal przyciąga uwagę, szczególnie swoimi publicznymi wypowiedziami na temat dobrego samopoczucia i zmieniającego się wraz z wiekiem postrzegania piękna.
Kultowa kariera w międzynarodowej modzie
Elle Macpherson stała się jedną z najsłynniejszych modelek lat 80. i 90. XX wieku. Przydomek „The Body” (Ciało) wielokrotnie pozowała dla magazynu Sports Illustrated. W trakcie swojej kariery współpracowała z wieloma międzynarodowymi markami i stworzyła własną linię produktów, umacniając swoją pozycję jako przedsiębiorczyni w branży wellness. Jej historia ilustruje ewolucję karier w modzie, gdzie niektóre osobowości kontynuują swoją działalność daleko poza wybiegiem.
Zobacz ten post na Instagramie
Wizja starzenia się skupiona na równowadze
Elle Macpherson regularnie mówi o znaczeniu „zrównoważonego stylu życia”. Podkreśla wagę dbałości o dietę, sen i aktywność fizyczną. Wyjaśnia, że koncepcja dobrego samopoczucia obejmuje zarówno zdrowie fizyczne, jak i równowagę emocjonalną. Według niej pewność siebie może zmieniać się z wiekiem, wpływając na to, jak ludzie postrzegają swój wygląd. Jej wypowiedzi wpisują się w szerszy dyskurs dotyczący samoakceptacji i różnorodności doświadczeń życiowych.
Elle Macpherson pozostaje aktywna w mediach i mediach społecznościowych. Regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat stylu życia, zdrowia i ewolucji wizerunku ciała na przestrzeni lat. Ta widoczność przyczynia się do podsycania dyskusji na temat reprezentacji kobiet po 60. roku życia w branży mody i urody.
Zobacz ten post na Instagramie
Ewolucja standardów piękna
Obecność modelek z różnych pokoleń w kampaniach reklamowych ilustruje stopniową ewolucję standardów estetycznych. Niektóre marki prezentują obecnie bardziej zróżnicowane profile, odzwierciedlając rosnące zainteresowanie różnorodnością pochodzenia i doświadczeń. Publiczne wypowiedzi Elle Macpherson przyczyniają się do tego ruchu, podkreślając wizję piękna kojarzoną z doświadczeniem i równowagą.
Choć jej przesłanie promujące akceptację starzenia się bez wstydu i żalu spotyka się z pozytywnym odzewem wśród niektórych internautów, ciało Elle Macpherson wciąż wpisuje się w dominujące w społeczeństwie standardy estetyczne. Jednak ta reprezentacja może współistnieć z innym oczekiwaniem, wciąż w dużej mierze niewidocznym w mediach: oczekiwaniem rzeczywistej różnorodności kobiecych sylwetek po 60. roku życia. W rzeczywistości starsze kobiety o sylwetkach odbiegających od „typowego ideału”, zwłaszcza te o większych rozmiarach lub krągłościach, są nadal bardzo rzadko prezentowane, co dodatkowo ogranicza zakres prezentowanych wizerunków starzenia się kobiet.
Zobacz ten post na Instagramie
Podsumowując, kariera Elle Macpherson pokazuje, jak pewne postaci ze świata mody wciąż wywierają trwały wpływ. Poprzez swoje występy w mediach zachęca do refleksji nad ewolucją wizerunku piękna na przestrzeni lat.