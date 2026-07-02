„Wyrzeźbiony brzuch”: ta aktorka zachwyca figurą

Kanadyjska aktorka i modelka Emeraude Toubia udostępniła na Instagramie zdjęcie zrobione podczas treningu, któremu towarzyszył wyraz wsparcia dla Meksyku. Zrobiła wrażenie na swoich obserwatorach, z których wielu chwaliło jej sylwetkę. „Wyrzeźbione mięśnie brzucha” – brzmiał jeden z komentarzy.

Trening pełen energii

Na tym zdjęciu Emeraude Toubia pozuje na sali bokserskiej w białym staniku sportowym i czarnych legginsach. Z uniesioną pięścią i piłką pod pachą emanuje zaraźliwą energią pod rzędem flag, w tym flagą Meksyku. „Vamos mi México” – napisała pod zdjęciem, łącząc swoją pasję do sportu z więzią z korzeniami.

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Zdjęcie, które wywołało reakcję internautów

Zdjęcie wywołało falę zachwytu. Wielu internautów chwaliło „wyrzeźbioną sylwetkę” aktorki. Niektórzy komentowali również „wyrzeźbiony brzuch” . Choć wielu internautów chwaliło sylwetkę kanadyjskiej aktorki i modelki Émeraude Toubia, skupienie się na wyglądzie fizycznym przysłania istotę sprawy.

Poza wyglądem, na podkreślenie zasługuje przede wszystkim jej talent, ścieżka kariery i zaangażowanie zawodowe. Kobieta nie jest definiowana wyłącznie przez swoje ciało, które jest otwarte na komentarze: wyraża siebie poprzez swoje idee, pracę i działania. Z szerszej perspektywy, pożądane byłoby również docenienie różnorodności typów sylwetek i dostrzeganie piękna we wszystkich jego formach, zamiast oceniania ciał i sprowadzania ich do kryteriów estetycznych.

Dumna zwolenniczka Meksyku i wybitna aktorka

Dumna ze swojego meksykańskiego pochodzenia, Emeraude Toubia chciała okazać wsparcie reprezentacji podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026. To był dla niej sposób na uczczenie swoich korzeni, a jednocześnie dzielenie się sportową pasją ze społecznością. Znana z ról w serialach „Shadowhunters” i „With Love”, zachwyciła również szeroką publiczność. Z milionami obserwujących, pielęgnuje pogodny i otwarty wizerunek, łącząc karierę z życiem osobistym.

Na tym zdjęciu Emeraude Toubia z dumą łączy swoją pasję do sportu z miłością do swoich korzeni. Po raz kolejny oczarowała swoich fanów, potwierdzając swoją zaraźliwą energię zarówno w mediach społecznościowych, jak i na ekranie.