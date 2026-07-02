W wieku 59 lat Pamela Anderson świętuje swoje urodziny w słońcu

Léa Michel
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Kanadyjsko-amerykańska aktorka i modelka Pamela Anderson świętowała swoje 59. urodziny w najprostszy możliwy sposób: pływając na Lazurowym Wybrzeżu. Podzieliła się z fanami fragmentem swojego wyjątkowego dnia za pośrednictwem posta na Instagramie, na którym wygląda promiennie w maślano-żółtym kombinezonie.

Słoneczny i minimalistyczny wygląd

Na filmach opublikowanych na jej koncie Pamela Anderson idzie w kierunku morza w białym szlafroku, który zdejmuje przed zanurzeniem się w wodzie, aby wziąć udział w czymś, co nazywa „urodzinową kąpielą”. Do wpisu dołącza podziękowania dla fanów: „Dziękuję za wspaniałe życzenia urodzinowe… Niech wszystkie Wasze marzenia spełnią się również dzisiaj. Z miłością, P.”

Aby dopełnić letnią stylizację, Pamela Anderson założyła prostokątne okulary przeciwsłoneczne w białych oprawkach i sandały do kompletu. Jej strój plażowy bez ramiączek miał delikatny odcień maślanej żółci.

Letni pobyt w Saint-Tropez

Pamela Anderson udostępniła również kilka zdjęć ze swojego pobytu w Saint-Tropez. Na jednym ze zdjęć pozuje na skale w lekkiej białej sukience, pasującej do niej bandanie i białych trampkach, trzymając drewniany koszyk. Wierna swojemu podejściu do urody, które przyjęła w ostatnich latach, pojawia się bez makijażu, stawiając na naturalny styl, który podoba się wielu fanom.

Chwila spędzona z rodziną

Ten wypad na Lazurowe Wybrzeże przypada na czas, gdy Pamela Anderson spędza czas z rodziną. Kilka amerykańskich mediów donosi, że przebywa w Saint-Tropez przed ślubem swojego najmłodszego syna, Dylana Lee, z architektką Paulą Bruss. Pamela Anderson jest matką dwóch synów, Brandona i Dylana, z małżeństwa z muzykiem Tommym Lee.

Coraz bardziej autentyczny obraz

W ostatnich miesiącach Pamela Anderson wielokrotnie pojawiała się na czerwonym dywanie, zachowując autentyczny i minimalistyczny wizerunek. Jej wybór regularnego pojawiania się bez makijażu stał się prawdziwym znakiem rozpoznawczym, chwalonym przez niektórych za naturalność.

Pamela Anderson zdaje się w pełni cieszyć tym nowym etapem w swoim życiu. Pomiędzy chwilami relaksu w śródziemnomorskim słońcu, swobodną elegancją i chwilami spędzonymi z bliskimi, nadal uosabia styl życia, w którym priorytetem jest prostota, dobre samopoczucie i autentyczność.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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