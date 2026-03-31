56-letnia aktorka Heather Graham przyciąga uwagę „odważnym” wyglądem.

Anaëlle G.
@imheathergraham / Instagram

Amerykańska aktorka i producentka Heather Graham niedawno zwróciła na siebie uwagę serią swobodnych, eleganckich stylizacji, zaprezentowanych podczas promocji jej nowego filmu „They Will Kill You”. Artystka podkreśla swój styl estetyką boho inspirowaną latami 70., łącząc elementy vintage z nowoczesnymi fasonami.

Styl retro promujący jego nowy film

W poście udostępnionym w mediach społecznościowych Heather Graham zaprezentowała kilka stylizacji noszonych podczas trasy promocyjnej „They Will Kill You”. Wśród nich uwagę przykuła kurtka z zamszu w stylu retro w kolorze szarego brązu, noszona rozpięta dla uzyskania minimalistycznego looku. Ten model od Veronica Beard wyróżnia się krojem bez kołnierza, guzikami z szylkretu i naszywanymi kieszeniami, nawiązującymi do kultowej mody lat 70.

Garderoba inspirowana latami 70.

Znana z zamiłowania do fasonów w stylu boho, aktorka zestawiła tę kurtkę z jeansami z wysokim stanem i szerokimi nogawkami, podkreślając vintage'owy charakter stylizacji. Ten stylistyczny wybór odzwierciedla szerszy trend, który przywraca do życia strukturalne kroje i naturalne tkaniny, bardzo popularne we współczesnej modzie.

W swoim wpisie Heather Graham pokazała również inne stylizacje założone na wydarzeniach promocyjnych, w tym czarno-białą sukienkę-marynarkę w paski, wpisującą się w trend „biurowej syreny”. Ta sylwetka, charakteryzująca się strukturalnym krojem i wyrazistym dekoltem, ilustruje trwały wpływ krawiectwa na współczesne kolekcje.

Heather Graham również postawiła na monochromatyczny strój, składający się z białego zestawu, dopasowanego topu i spodni z wysokim stanem, uzupełnionych o sandały na obcasie z paskami. Ten look kontrastuje z boho stylem zamszowej kurtki, podkreślając różnorodność stylistyczną, którą wykorzystała podczas promocji filmu „Zabiją cię”.

Nadal aktywna kariera

Heather Graham może pochwalić się bogatą, trwającą dziesiątki lat karierą w filmie i telewizji. Z okazji premiery filmu „Zabiją cię” opowiedziała również o swoich doświadczeniach na planie, w tym o ewolucji praktyk stosowanych na planie, takich jak obecność koordynatorów ds. intymności podczas kręcenia delikatnych scen. Podkreśliła, że „środki te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i szacunku aktorów”, przyznając jednocześnie, że „te nowe metody mogą czasami wymagać okresu adaptacji”.

Te olśniewające kreacje Heather Graham potwierdzają jej zaangażowanie w ekspresyjną i indywidualną modę. Jej wybór sylwetek inspirowanych latami 70. ilustruje, jak niektóre inspiracje vintage wciąż inspirują czerwone dywany i wydarzenia promocyjne, a jednocześnie podkreśla jej trwały wpływ na branżę rozrywkową.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Podczas konkursu „Miss Grand Thailand" licówki zębowe tej uczestniczki zwróciły uwagę.
Article suivant
55-letnia modelka Naomi Campbell prezentuje w Paryżu „totalny dżinsowy" look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

