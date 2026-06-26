67-letnia Madonna postawiła na koronkę, aby zapewnić sobie szykowny wygląd w Paryżu

Madonna po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z największych ikon mody wszech czasów. Amerykańska piosenkarka wzbudziła sensację podczas paryskiego wyjścia w jasnoróżowej koronkowej kreacji, uzupełnionej elementami będącymi częścią jej charakterystycznego stylu.

Strój z jasnoróżowej koronki

Centralnym punktem tego występu był niewątpliwie jej koronkowy strój. Madonna miała na sobie delikatną kreację w odcieniu „jasnoróżowym”, misternie wykończoną koronką i spiętą cienkimi tasiemkami. Zdecydowanie romantyczny krój, który ostro kontrastuje z bardziej rockowymi propozycjami, kojarzonymi niekiedy z jej garderobą. Pastelowy kolor nadaje całości delikatny, a zarazem świetlisty charakter.

Rajstopy z siateczki i kurtka z nadrukiem w panterkę

Aby dopełnić ten centralny element, Madonna postawiła na natychmiast rozpoznawalne dodatki. Nosiła rajstopy z siateczki, dodając całej stylizacji graficznego wymiaru. Krótka kurtka w panterkę, narzucona na ramiona, równoważyła miękkość głównego stroju z bardziej drapieżnym, rockandrollowym akcentem. To połączenie różowej koronki i zwierzęcego wzoru doskonale ilustruje stylistyczny język Madonny: połączenie słodyczy i śmiałości, które przenika całą jej twórczość od lat 80.

Pasująca torebka i biżuteria

Aby dopełnić swój strój, Madonna starannie dobrała dodatki. Miała na sobie torebkę z uchwytem u góry, w tym samym panterkowym print co marynarka, tworząc perfekcyjnie dopracowany look od stóp do głów. Wysadzane diamentami kolczyki-koła lśniły w świetle, zestawione z naszyjnikiem z frędzlami, również wysadzanym kamieniami szlachetnymi. Okulary przeciwsłoneczne w kolorze skorupy żółwia dopełniały stylizację, dodając jej zdecydowanie vintage'owego charakteru. To mistrzowskie połączenie elementów przemieniło każdy detal jej sylwetki w modowy manifest.

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Ikona, która spopularyzowała koronkę

Wybór koronek przez Madonnę nie jest bez znaczenia w jej karierze. Od samego początku odegrała decydującą rolę w popularyzacji tych elementów garderoby, nosząc je na scenie i czerwonym dywanie. W latach 80. koronkowe gorsety były integralną częścią jej garderoby, a w latach 90. wyniosła projektanta Jeana Paula Gaultiera na szczyt sławy, prezentując jego kultowe, stożkowe gorsety na scenie i okładkach magazynów. To podejście głęboko odmieniło kody współczesnej mody, zacierając granice między bielizną intymną a odzieżą wierzchnią.

Nowy album jest w przygotowaniu

Ten paryski występ przypada na przełomowy moment w karierze Madonny. Obecnie przygotowuje się do wydania „Confessions on a Dance Floor: Part II”, długo oczekiwanej kontynuacji jej kultowego albumu z 2005 roku. W ramach tego nowego projektu ponownie nawiązała kontakt z producentem Stuartem Price'em, z którym współpracowała od tamtego czasu. „Skontaktowałam się z nim, ponieważ uważałam, że świat pogrąża się w mroku i że ludzie potrzebują tańca” – wyjaśniła Madonna.

Opowiedziała również o osobistych trudnościach, z którymi musiała się zmierzyć podczas pisania nowego albumu. Piosenkarka straciła brata i macochę w trakcie procesu twórczego. „Dużo pisałam o traumie rodzinnej, a potem zaczęliśmy tworzyć muzykę taneczną” – wyjaśniła.

W swojej jasnoróżowej koronkowej kreacji, kurtce w panterkę i diamentowej biżuterii, Madonna zaliczyła jeden ze swoich najbardziej efektownych występów w Paryżu w tym roku. Po raz kolejny potwierdziła swoją zdolność do przekształcania każdego wyjścia w modowy moment, jednocześnie przygotowując się do długo oczekiwanego powrotu albumu, który zapowiada się wyjątkowo emocjonalnie.