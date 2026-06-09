Aktorka Sharon Stone opowiada o nieporozumieniu, które doprowadziło do rozpadu jej małżeństwa

Sharon Stone zgodziła się szczerze opowiedzieć o jednym z najboleśniejszych momentów swojego życia. W amerykańskim podcaście „ The Person Who Believed In Me ”, prowadzonym przez Davida Begnauda, amerykańska aktorka i producentka filmowa ujawniła, dlaczego rozpadło się jej drugie małżeństwo.

Diagnoza, która zmienia wszystko

Wszystko zaczęło się na początku XXI wieku. Wtedy Sharon Stone dowiedziała się, że ma kilka guzów. Jeden z nich był szczególnie niepokojący. „Był większy niż cała moja lewa strona klatki piersiowej” – zwierzyła się. Lekarz przyszedł do jej domu, aby wyjaśnić dalsze kroki: zalecił pilną obustronną mastektomię.

„Kiedy guz osiąga takie rozmiary, zazwyczaj wiemy, jeszcze przed operacją, że to rak” – wyjaśnił jej. Sharon Stone jednak w głębi duszy wiedziała, że to nieprawda. „Powiedziałem mu: »Nie mam raka«. A on odpowiedział: »Nie możesz o tym decydować«. A ja na to: »Tak, mogę. Ja decyduję«”. Intuicja, która później okazała się słuszna.

Decyzja o wykonaniu obustronnej mastektomii

Pomimo swoich przekonań, aktorka znana z filmu „Nagi instynkt” zdecydowała się na operację. „Bo nie żartuję” – wyjaśniła po prostu. Decyzja ta wynikała z rozwagi, a nie ze strachu – i została pochwalona przez lekarzy: „Gdybym miała więcej takich pacjentów, żyłoby dziś więcej kobiet” – wyznał jej chirurg. Brakowało jednak jednego głosu: głosu jej ówczesnego męża. I właśnie wtedy wszystko się zmieniło.

Reakcja, która zwiastowała koniec

„Mój mąż powiedział: »To niedorzeczne«. Wstał i wyszedł z pokoju” – opowiada. Zapytana o powód jego gniewu, Sharon Stone udziela jednoznacznej odpowiedzi: jej mąż był wściekły, nie na myśl o jej chorobie, ale na myśl o tym, że zgodziła się na usunięcie implantów piersi. „To ja podejmuję decyzje, nie on” – odpowiada. Szkoda jednak została wyrządzona. „To był koniec małżeństwa. Koniec. On ze mną skończył. (...) Uważał, że podejmuję zbyt wiele decyzji samodzielnie” – podsumowuje.

Małżeństwo zawarte w latach 1998–2004, a później ujawniono szczegóły

Chociaż Sharon Stone nie podała nazwiska osoby, o której mowa, kontekst pozwala łatwo zidentyfikować jej byłego męża: jest to Phil Bronstein, amerykański dziennikarz, którego poślubiła w 1998 roku, a para oficjalnie rozstała się w 2004 roku. Jeśli chodzi o guzy, ostatecznie okażą się one łagodne – aktorka nie będzie więc musiała poddać się obustronnej mastektomii.

W 2021 roku ujawniła jednak kolejny bolesny incydent związany z tym samym zabiegiem: jej ówczesny chirurg rzekomo wszczepił jej protezy piersi większe niż uzgodniono, bez jej zgody. Ta seria wydarzeń wiele mówi o tym, czego kobiety mogą doświadczać w relacji z własnym ciałem.

Poprzez to świadectwo Sharon Stone rzuca światło na to, co dla wielu pozostaje tabu: trudności, z jakimi borykają się niektóre kobiety, aby ich wybory medyczne były szanowane przez otoczenie. Przypomina nam również, że żadna decyzja o tak osobistym charakterze nie powinna być poddawana osądowi kogokolwiek, nawet bliskiego.