Między pływaniem na desce z wiosłem a żeglowaniem Amy Schumer spędza wakacje ze swoim synem

Lato oficjalnie się rozpoczęło dla Amy Schumer. Amerykańska komik, aktorka i scenarzystka podzieliła się zdjęciami ze swojego słonecznego wypadu na jacht, obejmującego pływanie na desce SUP, jazdę na skuterze wodnym i wspólne chwile z synem, Gene'em.

Słoneczne wakacje na jachcie

Amy Schumer dała swoim obserwatorom przedsmak swoich wymarzonych wakacji za pomocą serii zdjęć opublikowanych na Instagramie. Wygląda promiennie w jaskrawoczerwonym jednoczęściowym kostiumie kąpielowym, zwieńczonym dużym słomkowym kapeluszem, balansując na desce do pływania pośrodku głębokiej, błękitnej wody. Wierna swojemu ciętemu dowcipowi, nie ograniczyła się do „skromnych” póz: na innym zdjęciu, siedząc na skuterze wodnym w czarnym kasku i kamizelce ratunkowej, pokazuje język i żartobliwie pokazuje aparatowi środkowy palec. To wyjątkowy sposób na świętowanie nadejścia lata.

Wzruszająca więź z synem Gene’em

Poza dobrą zabawą, ta podróż była przede wszystkim okazją do dzielenia się cennymi chwilami z rodziną. Na jednym z najbardziej wzruszających zdjęć Amy Schumer steruje skuterem wodnym, a za nią jedzie jej siedmioletni syn Gene. Chłopiec, którego twarz została zasłonięta maską, aby chronić jego prywatność, ma na sobie niebieski kask, kamizelkę ratunkową i piankę.

Pobyt w stylu "Białego Lotosu", wersja humorystyczna

Reszta albumu ukazuje scenerię niczym z pocztówki, godną serii „Biały Lotos” – ale zawsze zabarwioną charakterystyczną dla Amy Schumer autoironią. Wygodnie rozsiadła się na jachcie w bardzo „cichym, luksusowym” brązowo-białym jedwabnym stroju, figlarnie krzywiąc się, podczas gdy drobna dłoń Gene'a delikatnie odsuwa jej twarz.

Na innym zdjęciu pozuje, udając dramatyzm i wpatrując się w dal, ubrana w słomkowy kapelusz, okulary przeciwsłoneczne i czerwony wachlarz z napisem „klimatyzacja”. Amy Schumer również cieszyła się z tej podróży w towarzystwie przyjaciół.

Pomiędzy sportami wodnymi i wybuchami śmiechu, Amy Schumer cieszy się wakacjami, które odzwierciedlają jej osobowość: słonecznymi, beztroskimi i pełnymi czułości. Te wakacje dowodzą, że wie lepiej niż ktokolwiek inny, jak połączyć relaks, autoironię i więzi rodzinne.

