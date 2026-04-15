Aktorka Simone Ashley odświeża plażowe stroje, wykorzystując vintage'owy nadruk

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

Brytyjska aktorka indyjskiego pochodzenia Simone Ashley nadaje plażowym strojom świeży charakter. Letnia sylwetka podkreślona nadrukiem w stylu vintage emanuje słonecznym, eleganckim i bardzo modnym wyglądem.

Simone Ashley wybiera plażowy strój z retro urokiem

Simone Ashley niedawno zachwyciła serią efektownych stylizacji plażowych. Łącząc minimalistyczne kroje, nadruki i swobodny styl, aktorka oferuje bardziej modną interpretację letniej garderoby. Uwagę przyciąga zwłaszcza nadruk inspirowany stylem vintage. W przypadku stroju plażowego nadruk może zrobić ogromną różnicę. W przypadku Simone Ashley nadaje on stylizacji bardziej wyrafinowany charakter, nie rezygnując z jej lekkiego i letniego charakteru. Ten efekt vintage sprawdza się tym lepiej, że kontrastuje z czystymi liniami sylwetki.

W jednym występie aktorka przypomina nam, że dobrze dobrany wzór może wystarczyć, by przekształcić plażową stylizację w prawdziwie stylowy look. Podczas gdy niektóre stroje plażowe stawiają na minimalistyczną prostotę, Simone Ashley stawia na coś bardziej wyrazistego, z nutą retro, która dodaje charakteru całemu lookowi.

Stroje plażowe stają się coraz bardziej modne

Dzięki tej stylizacji Simone Ashley pokazuje również, że odzież plażowa wciąż ewoluuje. Nie ogranicza się już do prostej, wakacyjnej podstawy, ale stała się prawdziwym symbolem stylu. Odświeżając ten fason, Simone Ashley prezentuje bardziej modne podejście do odzieży plażowej.

Tym występem w kostiumie plażowym Simone Ashley potwierdza swoje zamiłowanie do prostych i efektownych sylwetek. Dzięki temu vintage'owemu nadrukowi nadaje letniej garderobie nowy wymiar i tworzy letnią stylizację, która nie pozostanie niezauważona.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
