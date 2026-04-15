Hailey Bieber stawia na te jaskrawe kolory, które mają stać się trendami w 2026 roku

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber zrobiła furorę na festiwalu Coachella 2026. Ubrana w krótką żółtą sukienkę z jaskraworóżową lamówką, zaprezentowała się w sposób, który już teraz odzwierciedla kilka kluczowych trendów modowych na rok 2026.

Hailey Bieber w żywym wyglądzie

Na festiwalu Coachella (10-19 kwietnia 2026 r.) Hailey Bieber była w centrum festiwalowego entuzjazmu, zarówno z wyczekiwanym występem Justina Biebera na scenie, jak i zorganizowaną w Rhode Island imprezą pop-up, której marka zadebiutowała w 2022 roku. Na tę okazję wybrała krótką, żółtą sukienkę z jaskraworóżowymi wykończeniami, która szybko została zauważona i skomentowana.

Stylizacja, o której mowa, to sukienka vintage Diora zaprojektowana przez Johna Galliano, pochodząca z kolekcji jesień/zima 1998-1999. Kilka tytułów modowych podkreślało, jak ten element sam w sobie łączył dwa bardzo pożądane elementy tamtych czasów: energię jaskrawych kolorów i nieustanny powrót sukienki na ramiączkach.

Jaskrawy żółty i różowy wyłaniają się już jako kolory warte uwagi.

Ten strój sprawdza się tak dobrze, ponieważ opiera się na połączeniu kolorów, które od razu przyciąga wzrok, nie wydając się skomplikowane. Żółty dodaje blasku, a żywe różowe wykończenie ożywia cały look, nadając mu odważniejszego charakteru. Ten wybór palety barw nie jest przypadkowy. Jest on powiązany z rosnącą popularnością odważnych i radosnych tonów w trendach wiosna/lato 2026, szczególnie tych z kanarkowym, magentą i innymi, szerszymi kombinacjami kolorów, które ożywiają sylwetkę w kilka sekund.

Krótka sukienka, która ponownie stawia sukienki typu slip w centrum uwagi

Poza kolorystyką, krótki, dopasowany krój tej sukienki wpisuje się w trend sukienek slip inspirowany latami 90. – rodziny fasonów, które regularnie powracają, gdy tylko temperatura rośnie. To niewątpliwie sprawia, że strój jest tak efektowny. Wizualnie pozostaje „łatwy w odbiorze”, ale skupia kilka silnych nawiązań: vintage'owy charakter Galliano, koronkową estetykę z lat 90. oraz pragnienie odważniejszych kolorów niż neutralne palety, które od dawna cieszą się popularnością.

Coachella potwierdza swoją rolę laboratorium mody

Ten look wpisuje się również w bardzo specyficzną scenerię. Co roku Coachella pełni rolę akceleratora trendów, a występy gwiazd są natychmiast krytykowane. Kilka mediów określiło występ Hailey Bieber jako „jeden z kluczowych momentów modowych weekendu”.

W tej krótkiej żółtej sukience z akcentami w kolorze jaskrawego różu Hailey Bieber spełnia kilka kryteriów jednocześnie. Przywraca sukienkę na ramiączkach, potwierdza powrót wyrazistych kolorów i po raz kolejny przypomina nam, że Coachella pozostaje idealną sceną do zaprezentowania modowych trendów sezonu.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Euforia, sezon 3: Aktorka Sydney Sweeney przywraca Cassie do życia w stylizacji, która już wywołała sporo szumu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Euforia, sezon 3: Aktorka Sydney Sweeney przywraca Cassie do życia w stylizacji, która już wywołała sporo szumu.

Wraz z ujawnieniem nowych zdjęć z trzeciego sezonu serialu „Euforia”, amerykańska aktorka Sydney Sweeney ponownie umieściła swoją postać...

„Ponad 50 000 euro?”: Koszt operacji plastycznych tej influencerki szokuje internautów

Film opublikowany przez influencerkę @vulporiaa wywołał liczne reakcje po tym, jak opowiedziała o kosztach swoich operacji plastycznych. Wielu...

„Nie jest to strój na zimno”: Ta amerykańska modelka pozuje na śniegu i wywołuje reakcje

Amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Claire Nader (@brooksnader) wywołała ostatnio falę komentarzy, publikując zdjęcia zrobione w śnieżnej...

„Zostaliśmy powaleni”: aktorka Scarlett Johansson wspomina swoje początki w show-biznesie

Duńsko-amerykańska aktorka, reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa Scarlett Johansson opowiedziała niedawno o swoich początkach w branży filmowej, opisując...

Na festiwalu Coachella modelka Heidi Klum ukryła się w zaskakującym przebraniu

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum zaskoczyła wszystkich na festiwalu Coachella 2026, ujawniając, że pojawiła się...

Drew Barrymore ze wzruszeniem opowiada o psychologicznym wpływie dwóch cesarskich cięć

Amerykańska aktorka, producentka, autorka, reżyserka, prezenterka telewizyjna i bizneswoman Drew Barrymore podzieliła się w swoim programie osobistą relacją...