Amerykańska modelka Brooks Nader prezentuje stylizację, która wywołuje poruszenie

Fabienne Ba.
@brooksnader / Instagram

Niektóre stylizacje same w sobie potrafią przyciągnąć uwagę wszystkich. Brooks Nader udowodnił to po raz kolejny, pojawiając się w krótkiej białej sukience z archiwum La Perla, która szybko wywołała sensację.

Fragment archiwum La Perla przywrócony do życia

Mowa o krótkiej białej sukience z archiwów La Perla, uszytej z miękkiej, lekko prześwitującej tkaniny, która pięknie się układa. Pierwszą rzeczą, która przyciąga wzrok, jest dekolt podtrzymywany przez dwa cienkie ramiączka. Ta minimalistyczna konstrukcja nadaje sukience natychmiast rozpoznawalny charakter.

Suknię zdobi również linia drobnych, wielobarwnych, haftowanych kwiatów, biegnących ukośnie przez przód. Ten romantyczny detal tworzy uderzający kontrast z prostotą i minimalizmem konstrukcji – między lekkością stroju a precyzją kreacji haute couture.

Styl, w którym to sukienka stanowi centralną część ekspozycji.

Aby idealnie dopełnić stylizację, Brooks Nader postawiła na ciepły, promienny makijaż, subtelną szminkę w odcieniu nude i blond włosy ułożone w bujne fale, okalające twarz. Bez zbędnych dodatków. Rezultatem jest sylwetka, w której każdy szczegół wydaje się być starannie przemyślany, a sukienka pozostaje w centrum uwagi.

Brooks Nader przeżywa obecnie wyjątkowo aktywny okres w świecie mody. Na początku kwietnia zrobiła furorę w krótkiej, czarnej, koronkowej sukience na cienkich ramiączkach na wielkanocnej kolacji w Malibu. Kilka tygodni wcześniej, podczas gali Fashion Trust US Awards 2026 w Los Angeles, miała na sobie krótką, drapowaną sukienkę z odkrytymi ramionami w kolorze pudrowego różu, mocno marszczoną pośrodku, co tworzyło efekt gorsetu. Wszystkie te stylizacje świadczą o konsekwentnym podejściu stylistycznym: krótkie, precyzyjne i wyraziste kreacje.

Zapracowana przyszłość dla modelu

Poza modą, Brooks Nader dołącza do obsady rebootu „Słonecznego patrolu” na kanale Fox w sezonie 2026-2027, wcielając się w Selene, silną kapitan drużyny ratowników plażowych Zuma. To nowy sposób na wyrażenie siebie dla osobowości, która wydaje się coraz bardziej swobodnie czuć w centrum uwagi, we wszystkich jej przejawach.

Tym efektownym występem Brooks Nader potwierdza swoje wyczucie stylu i umiejętność unowocześniania archiwalnych dzieł. Amerykańska modelka kontynuuje swoją karierę, pracując w modzie, wizerunku i nowych projektach filmowych, tworząc coraz bardziej charakterystyczny styl.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Bez filtra”: Piosenkarka Kesha zaskakuje zdjęciami równie naturalnymi, co odważnymi
Article suivant
Aktorka Zoe Saldaña olśniewa błyszczącą sukienką w stylu trompe-l'oeil

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

