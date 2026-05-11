„Wspaniała”: 68-letnia Andie MacDowell pokazuje nową fryzurę bez filtrów.

Jej srebrne loki stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli urody Hollywood. Jednak Andie MacDowell zaskoczyła wszystkich fryzurą – dwoma splecionymi warkoczami – a wyjaśnienie tego wyboru jest równie wzruszające, co zabawne.

Dwa warkocze, filmowe objawienie

Andie MacDowell odkryła tę fryzurę na planie serialu „Droga do domu” – którego czwarty i ostatni sezon wyemitowano 19 kwietnia 2026 roku. W roli Delilah „Del” Landry, matriarchy rodziny Landry, nosiła perukę. Aby ukryć pod nią prawdziwe włosy, jej stylista fryzur znalazł proste rozwiązanie: zaplecenie ich w dwa małe warkoczyki.

„Znowu poczułem się jak dziecko”.

„W trzecim sezonie moja fryzjerka zaplatała mi włosy w warkocze, żeby ukryć je pod peruką. Z tymi dwoma warkoczykami znów poczułam się jak dziecko” – napisała pod swoim selfie. To nieoczekiwane odkrycie dla aktorki znanej od lat z bujnych, srebrzystych loków – która najwyraźniej odnalazła coś radosnego w tej fryzurze z innej epoki.

Sensacyjne, niefiltrowane selfie

Na zdjęciu opublikowanym 10 maja Andie MacDowell pojawia się z srebrnymi włosami splecionymi w dwa ciasne warkocze po obu stronach głowy, z nieco ciemniejszymi końcówkami. Ma na sobie klasyczną białą koszulę z kołnierzykiem, wyrazistą bordową szminkę i przydymione cienie do powiek – makijaż kontrastujący z dziecięcą lekkością fryzury. Efekt: zdjęcie, które jest jednocześnie nieoczekiwane i autentyczne, natychmiast wywołało falę komentarzy typu „Piękne” .

A co jeśli zaplatanie warkoczyków stanie się jej codziennym nawykiem?

„Jest we mnie coś, co bardzo by mi się podobało, gdybym od czasu do czasu nosiła warkocze, na luzie… Może podczas pieszych wędrówek albo spacerów po plaży” – dodała z uśmiechniętą emotką. To stwierdzenie natychmiast znalazło oddźwięk wśród jej obserwatorów – wielu z nich pochwaliło ten sposób na pokazanie lekkości i swobody we fryzurach, w każdym wieku.

Aktorka, która bawi się swoim „wizerunkiem piękna”

To warkoczowe selfie nie jest odosobnionym przypadkiem. W ostatnich tygodniach Andie MacDowell eksperymentowała z różnymi wariantami swojej charakterystycznej fryzury. 15 kwietnia została sfotografowana w programie Today Show z niskim kucykiem, bujnymi lokami i gładką koroną – to kolejny sposób na odświeżenie wyglądu włosów bez utraty ich naturalnego wyglądu. Eksperymentuje, wypróbowuje nowe rozwiązania, uśmiecha się – i publikuje to wszystko bez żadnych filtrów.

Srebrno-szary jako manifest

Andie MacDowell rozpoczęła swoją transformację w kierunku naturalnych włosów w 2020 roku i nigdy nie żałowała tej decyzji. Od tamtej pory jej srebrne loki stały się symbolem – kobiety, która nie poddaje się presji, by „za wszelką cenę wyglądać młodo”. Ten wpis z warkoczami nie zdradza tego manifestu, a wręcz go rozszerza: pozwalając sobie na dziecięcą, wesołą i bezpretensjonalną naturę, potwierdza, że wolność od norm nie kończy się na kolorze włosów.

Dwa warkocze, selfie i miliony „Gorgeous” – Andie MacDowell udowodniła, że fryzura z dzieciństwa może stać się jednym z najbardziej wyzwalających stylów w historii. I że najlepsze pomysły czasem rodzą się na planie filmowym.